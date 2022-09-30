В Финляндии заявили, что россияне пытались въехать в страну после закрытия границы

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Россияне пытались пересечь границу с Финляндией по туристическим визам в ночь на пятницу, после вступления в силу запрета на въезд для граждан РФ. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на местные пограничные службы.

— Некоторые не знали о том, что правила изменились, — заявил подполковник финляндской погранслужбы Юкка Луккари.

До этого стало известно, что Финляндия последней из приграничных с Россией государств Евросоюза закрыла свою границу для россиян. Власти страны называют эти меры «существенным ограничением въезда российских туристов» в страну. Они будут действовать до дальнейшего уведомления.

Теперь для въезда граждан РФ требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям любого из государств — членов Евросоюза.

27 сентября в Финляндии выразили желание отгородиться от России забором. Журналисты сообщили, что пограничники предложили отгородить 10–20 процентов границы с Россией, длина которой составляет 1300 километров. Забор будет расположен на 130–260 километрах территории.