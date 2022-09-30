В России выявили 37 286 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 37 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на портале «Cтопкоронавирус.рф» в пятницу, 30 сентября.

За указанный период в стране зарегистрировали 106 летальных исходов от коронавируса. При этом 2723 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 61 225 человек, отмечается на сайте.

Фото: стопкоронавирус.рф

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что заражение коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.

По его словам, примерно к началу текущего месяца планка заболеваемости ковидом «поднялась до верхних цифр». Около 50 тысяч человек заболевает в стране и примерно 100 человек умирают, что оценивается как «очень невысокая летальность».

До этого заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что нужно стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от коронавируса.