Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Военкор дал советы по правильной экипировке российских солдат

Полина Долганова
Общество
Военкор дал советы по правильной экипировке российских солдат
Фото: Z.MIL.RU

Военкор Астрахань и старший лейтенант Народной милиции ДНР рассказал, как правильно зафиксировать шлем.

По его словам, в первую очередь необходимо приобрести новую подтулейную систему. В том случае, если такой возможности у военного нет, нужно правильно настроить систему, которая уже есть в шлеме.

Еще одной необходимой вещью являются наушники.

— Они однозначно понадобятся практически всем, кто будет как-то связан с артиллерией или крупнокалиберным оружием, пехотой, — рассказал собеседник «360».

Он уточнил, что шлем не должен спадать на лоб или на затылок, так как это будет мешать обзору. При этом шлем должен сидеть глубоко и не упираться в голову, подытожил военкор.

29 сентября заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Питеримов заявил, что мобилизованные граждане будут отстаивать интересы Российской Федерации. Зампред организации положительно оценил решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте