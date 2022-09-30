Военкор дал советы по правильной экипировке российских солдат

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Военкор Астрахань и старший лейтенант Народной милиции ДНР рассказал, как правильно зафиксировать шлем.

По его словам, в первую очередь необходимо приобрести новую подтулейную систему. В том случае, если такой возможности у военного нет, нужно правильно настроить систему, которая уже есть в шлеме.

Еще одной необходимой вещью являются наушники.

— Они однозначно понадобятся практически всем, кто будет как-то связан с артиллерией или крупнокалиберным оружием, пехотой, — рассказал собеседник «360».

Он уточнил, что шлем не должен спадать на лоб или на затылок, так как это будет мешать обзору. При этом шлем должен сидеть глубоко и не упираться в голову, подытожил военкор.

29 сентября заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Питеримов заявил, что мобилизованные граждане будут отстаивать интересы Российской Федерации. Зампред организации положительно оценил решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.