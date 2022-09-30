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Брюс Уиллис продал права на использование своего цифрового двойника

Лейла Алиева
Общество
Брюс Уиллис продал права на использование своего цифрового двойника
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер Брюс Уиллис продал права на использование своего двойника российской технологической компании Deepcake. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает издание The Telegraph.

Так, зрители увидят образ любимого актера в фильмах, сериалах или рекламе. Более того, Уиллис является первым голливудским актером, который продал права на использование своего образа.

Голливудская звезда объявила о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем 30 марта. Уточняется, что актер страдает от афазии — расстройства речи. Страдающие от этого заболевания люди отличаются бедностью лексики, они редко употребляют прилагательные, наречия, описательные обороты, почти не используют и не понимают пословицы и поговорки.

Недавно американский режиссер, четырехкратный обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен заявил, что планирует оставить кинематограф после завершения съемок следующего фильма и заняться писательской деятельностью.

Позже Аллен отказался от слов об уходе из кино. На пенсию великий режиссер еще не собирается. На данный момент он находится в Париже, где снимает свой новый проект. Это уже 50-й по счету фильм Аллена.

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