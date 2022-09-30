Песков призвал к международному расследованию инцидента на «Северных потоках»

Фото: Администрация президента РФ

Инцидент, произошедший на газопроводах «Северный поток», требует серьезного международного расследования. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Очевидно, что без серьезного международного расследования такой беспрецедентный акт, можно сказать, государственного терроризма обойтись не может и не должен, — отметил представитель Кремля.

Он пояснил, что России потребуется взаимодействие с другими странами «в рамках такого расследования», передает РИА Новости.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российская сторона уже обладает материалами, которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении атак на «Северные потоки».

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются ФРГ, Дания, Швеция, Финляндия и Россия. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».

Позже стало известно, что на месте утечки на газопроводе «Северный поток» были зафиксированы мощные взрывы под водой.

На фоне падения давления на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» и без того высокие цены на газ в Европе выросли еще на 11 процентов. Регион фактически лишен крупнейшей топливной магистрали и стоит на пороге энергетического кризиса. Откуда же Европа будет получать газ в сложившейся ситуации? Отвечает «Вечерняя Москва».