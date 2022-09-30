Москвичу с бронью отозвали повестку сразу после проверки данных в военкомате

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Повестку, которая была направлена москвичу с бронью по месту работы в рамках частичной мобилизации, отозвали сразу после посещения им военкомата и проверки данных. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил получивший повестку житель столицы Леонид Парамонов.

— Когда я прибыл в военкомат, то уведомил, что наша организация — оператор связи направляла списки сотрудников на бронь для отсрочки по частичной мобилизации. Коллеги все проверили, нашли меня в списке и выдали уведомление об отзыве повестки, а также отметили на повестке: «Мобилизации не подлежит», — рассказал мужчина.

По его словам, в повестке содержался призыв прибыть в комиссариат на улицу Бутырский Вал, откуда граждан перевозили к резервному пункту сбора на улице Пресненский Вал.

Парамонов отметил, что он обратил внимание на отсутствие очередей, хорошие помещения и достойную организацию процесса.

Сотрудники городских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток. Уточняется, что выписанные на основании недостоверных или неточных данных горожан повестки проходят проверку после жалобы. В случае выявления неточностей такие повестки отзываются.