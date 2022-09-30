Песков рассказал о планах продолжить СВО на фоне отказа Киева от переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Россия делает акцент на продолжении спецоперации на Украине, так как Киев не желает проводить переговоры. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции (СВО), — отметил он.

По словам представителя Кремля, Украина полностью покинула переговорный трек, а требования российской стороны и цели СВО остаются прежними, передает ТАСС.

Песков также сообщил, что территории Донецкой и Луганской народных республик войдут в состав России в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала их независимость. Он также заявил, что все территории ДНР, которые еще не взяты под полный контроль ВС РФ, предстоит освободить.

При этом представитель Кремля отметил, что сразу же после вхождения новых территорий в состав РФ в их отношении будет действовать Конституция страны, а удары украинской армии по новым территориям будут расцениваться как акт агрессии против России.