Объясняем.рф: Повестку мобилизованным могут вручать по месту работы

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Повестка в рамках частичной мобилизации может вручаться гражданам по месту работы. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф» в пятницу, 30 сентября.

— Повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что повестку должны вручить лично в руки военнообязанному под подпись.

До этого сообщалось, что недавно уволившиеся контрактники подлежат призыву в приоритетном порядке. Кроме того, в Генштабе дали разъяснения, что призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.