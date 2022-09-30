Москвичам напомнили о работе горячей линии по вопросам мобилизационных повесток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники городских префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября. Выписанные на основании недостоверных или неточных данных горожан повестки проходят проверку после жалобы. В случае выявления неточностей такие повестки отзываются.

В Москве работают горячие линии по вопросам, связанным с мобилизационными повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных. По итогам этой работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных.

На основе данных портала «Объясняем.рф» «Вечерняя Москва» собрала несколько ответов на вопросы о повестках, которые интересуют горожан больше всего.

Куда может прийти повестка, если у человека нет регистрации?

Повестка должна быть вручена под роспись лично мобилизуемому гражданину. Вручить ее может уполномоченное военным комиссариатом лицо по месту фактического пребывания гражданина или на работе.

Мне пришла повестка на мобилизацию, но я считаю, что не соответствую критериям призыва. Куда жаловаться?

Вы должны явиться по повестке в военный комиссариат и представить призывной комиссии по мобилизации документы, подтверждающие ваше право на отсрочку от призыва. Если вы считаете решение комиссии ошибочным, его можно оспорить в призывной комиссии по мобилизации субъекта РФ.

Кроме того, региональные отделения Общероссийского Народного фронта по всей стране будут помогать гражданам, считающим, что их права нарушены. Обращения принимаются в региональных отделениях, а также в региональных группах Народного фронта в соцсетях VK.com и OK.ru.

Если вы студент, то можете также обратиться на горячую линию Минобрнауки по вопросам мобилизации для обучающихся в вузах: 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

Что делать, если повестку вручили инвалиду?

Сам инвалид (или опекун, если инвалид не может передвигаться) должен явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие факт инвалидности.

Инвалиды не подлежат мобилизации вне зависимости от заболевания, приведшего к инвалидизации.

Может ли повестка направляться по месту работы?

Да, повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается мобилизуемому лично в руки под роспись.