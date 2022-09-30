Экономист заявил, что финансовая сфера Европы может рухнуть «как карточный домик»

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Мобильная связь и Интернет могут начать работать с перебоями в Европе. Об этом рассказал экономист Александр Разуваев в пятницу, 30 сентября.

По его словам, это может привести к сбоям в работе европейских платежных систем.

В свою очередь экономист и политический аналитик Валерий Корнеев рассказал, что кризис в области энергетики ударит по европейской финансовой сфере, так как банки не смогут долго функционировать с помощью систем бесперебойного питания.

— Банки не рассчитывают, что могут несколько часов находиться без питания. Банковские системы придется постоянно и долго чинить. А если такие сбои будут происходить постоянно, то вся финансовая система столкнется с проблемами, — приводит слова специалиста канал 360.

Курс евро по отношению к рублю упал ниже 54 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в пятницу, 30 сентября. При этом курс доллара снизился до 55 рублей. Курс доллара расчетами «завтра» на 11:17 по Москве снижался на 1,58 рубля — до 55,63 рубля, евро — на 3,13 рубля, до 52,35 рубля.