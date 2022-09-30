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Почти 60 тысяч москвичей воспользовались услугами социального такси с начала года

Лейла Алиева
Город
Почти 60 тысяч москвичей воспользовались услугами социального такси с начала года
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Около 60 тысяч москвичей воспользовались социальным такси с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 30 сентября.

— Автомобили сервиса оснащены поручнями, креплениями для колясок, камерами видеонаблюдения, водители проходят специальное обучение. С начала года служба перевезла около 60 тысяч пассажиров по индивидуальным заявкам до медицинских учреждений, санаториев, аэропортов и вокзалов, из них более 20 тысяч — за лето, — рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Преимуществами сервиса является специальная подготовка водителей для работы с разными категориями пассажиров, наличие свыше 100 специально оборудованных машин, а также работа без выходных, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Направить заявление для регистрации в службе «Социальное такси» в столице теперь можно онлайн, зарегистрировавшись на сайте Мосгортранса.

Накануне москвичам рассказали, какие изменения в схеме движения ввели на дорогах города.

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