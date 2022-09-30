Предлагают подработку: россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

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Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая им подработку. Число подобных звонков в августе увеличилось вдвое по сравнению с первыми месяцами лета, свидетельствуют данные сервиса Kaspersky Who Calls.

Во время звонка мошенники предлагают человеку работу, для чего просят его перейти в программу Skype или другую, где есть функция видеоконференции. После этого они просят включить функцию записи экрана с демонстрацией, для того чтобы пользователь в дальнейшем якобы смог пересмотреть видео.

— Человека просят войти в приложение своего банка, чтобы показать, где находится нужная информация. Трансляцию экрана при этом отключить не просят, — отметили эксперты Kaspersky.

По их словам, это дает злоумышленникам возможность видеть, как пользователь вводит свои учетные данные.

Встречаются случаи, когда человеку поступал звонок от робота, который предлагал нажать цифру один, если его интересует удаленная работа. Затем человеку поступал звонок от мошенника с просьбой открыть Skype или Zoom, передает РИА Новости.

До этого генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что могут узнать мошенники по номеру телефона.