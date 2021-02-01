Сохраненное наследие

Ученик детской художественной школы имени Ватагина Егор Берсенев на уроке по скульптурной композиции лепит из глины Русалочку из одноименной сказки Андерсена. После ремонта в классе стало больше света и пространства для творчества / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Детская художественная школа имени Ватагина вернулась не только к очному обучению, но и в родное здание, где прошел капремонт. В пятницу, 29 января, «Вечерней Москве» показали обновленные классы.

На трехэтажном доме из красного кирпича светится надпись: «Московская школа искусств» и лавровая ветвь — как символ творческих достижений. Это один из элементов фирменного стиля всех зданий, которые привели в порядок по программе «Искусство — детям». Школу имени Ватагина отремонтировали полностью, что называется, от крыши до подвала, который приспособили под склад.

— Раньше я каждую зиму ждала, как проклятья, — вспоминает директор школы Анастасия Левчук. — Чуть оттепель — и весь снег, который лежал на крыше, тут же стекал внутрь здания. Но теперь, к счастью, таких проблем нет. Школы искусств ремонтируют по современным стандартам, но с учетом их истории и архитектурных особенностей. Художественная школа имени Ватагина занимает купеческий особняк — с витражом над входом и характерными арочными окнами.

— Мы сохранили деревянные рамы и подоконники, — говорит Левчук. — Они выполнены по индивидуальному заказу специально под наше здание. Когда выйдете на улицу, обратите внимание: на всех этажах окна разные.

Внутри здания сохранилась еще одна историческая деталь — кованые перила вдоль лестницы. Но прежде чем подняться по ней, заворачиваем в гардероб. Еще два года назад его здесь просто не было. Впрочем, благодаря перепланировке в школе появилась не только раздевалка, но и большой класс скульптуры.

— Раньше все пространство, где мы сейчас находимся, было поделено на три маленьких кабинета, — рассказывает выпускница и преподаватель школы Анна Гельман. — Было очень тесно. Иногда ребят из одного класса приходилось разбивать на несколько групп.

Теперь в кабинете без проблем могут одновременно заниматься до 15 человек. Не мешая друг другу, каждый их них работает за своим скульптурным станком — увлеченно лепит из глины сказочного персонажа. Чтобы ничто не сковывало творческий процесс, полы и стены в классе отделаны материалами, которые легко моются.

Кипит работа и в остальных кабинетах. Ребята рисуют пейзажи и натюрморты. Изучают правила композиции, постигают секреты перспективы. Чтобы обучение детей было максимально плодотворным, в художественную школу дополнительно закупили гипсовые фигуры, несколько черепов, скелет человека, гончарные круги, новый фотоаппарат, планшеты, проектор и мультстанок — для занятий по анимации.

А еще в здании заменили инженерные коммуникации. Сделали современную вентиляцию, поставили батареи с терморегуляцией и, что немаловажно для художников, решили проблему с нехваткой освещения.

— Я уже пенсионер и, честно говоря, хотел уйти на заслуженный отдых, но как увидел школу после ремонта, вмиг передумал, — смеется преподаватель живописи, рисунка и композиции Юрий Воронцов.

Во внутреннем школьном дворике появилась площадка с лавочками. В теплое время года на ней будут устраивать пленэры и чаепития.

— Весной высадим цветы, — делится планами Анастасия Левчук. — Кроме того, мы с завучем хотим сделать переносной огород: выращивать в деревянных ящиках, например, тыквы и кабачки.

Урожай можно будет использовать в натюрмортах.

Программа «Искусство — детям» стартовала в 2017 году. С тех пор в Москве отремонтировали 130 школ. В этом году на летних каникулах работы начнутся еще на 19 объектах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Калачиква, руководитель дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства:

— Программа «Искусство — детям» предполагает масштабную модернизацию школ, которые системно не обновлялись больше 30 лет. Всего в нее вошли 149 зданий, включая 33 — в предаварийном и аварийном состоянии. Помимо ремонта в школы закупают мебель, музыкальные инструменты, муфельные печи, световое и другое необходимое оборудование. Все изменения в рамках программы направлены на то, чтобы обучение стало максимально комфортным и отвечающим интересам современных детей, подростков и их родителей.

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