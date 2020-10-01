«Ожидать такого было сложно»: политолог — о заявлении Путина, Трампа и Макрона

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Заявление президентов России, Франции и США оказалось довольно жестким и показывает решимость стран добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил политолог Марат Баширов.

Президенты России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и США Дональд Трамп осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе и призвали к прекращению военных действий в регионе. Совместное заявление оказалось неожиданным для многих, и, как считает Баширов, может способствовать более быстрому разрешению конфликта:

— Это, конечно, беспрецедентное заявление, ожидать такого от Трампа, Макрона и Путина на фоне всех внешнеполитических событий, происходящих в мире, было сложно. Но военная ситуация в Нагорном Карабахе сплотила многих. На самом деле, это очень жесткое заявление. Оно пронизано миролюбием с одной стороны, а с другой — показывает решимость трех крупных стран, имеющих серьезное влияние на мировую политику, добиться прекращения огня и перевода ситуации в дипломатическое русло.

Баширов подчеркнул, что едва ли заявление быстро остановит военные действия в регионе, однако серьезно снизит уровень применения военной техники, что уже окажется весомым достижением:

— Как мы знаем, там уже идет в ход все тяжелое вооружение, далеко не избирательного поражения. Много гибнет и мирного населения. Появилась информация о ранениях журналистов. Конкретно для России же это означает то, что мы дистанцируемся именно от военного решения, нас не втянут в силовой вариант разрешения конфликта. Теперь, полагаю, дипломатические силы всех трех стран будут работать в первую очередь с Азербайджаном и Турцией.

Совместное заявление не говорит о потеплении отношений между Россией, Францией и США, отмечает политолог. Однако, по его мнению, оно хорошо демонстрирует, что главы государств оказались ответственными людьми, способными подниматься над локальными процессами, когда вопрос стоит о мировой безопасности:

— Втягивание нескольких стран в конфликт на локальной территории чревато вовлечением и других государств в разной степени участия. Некоторые поговаривали даже о начале Третьей мировой, что, конечно, является преувеличением. Но мы уже видим, что довольно нервно на происходящее реагируют Иран, Греция, Сирия. И, если не остановить военные действия, количество таких стран будет только увеличиваться. Могут появиться настоящие коалиционные войска с каждой стороны.

Баширов заключил, что заявление лидеров стран является очень знаковым и может способствовать более скорому и мирному разрешению ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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