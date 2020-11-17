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«Поливание костра бензином»: зачем Турции война на Кавказе
Фото: tccb.gov.tr

«Поливание костра бензином»: зачем Турции война на Кавказе

Руслан Давлетшин

Внешняя политика

США и Франция, являющиеся вместе с Россией сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, попросили Москву прояснить роль Турции в договоренностях по прекращению огня в Карабахе. Конкретики со стороны представителей иностранных государств не прозвучало, как и ответа из Кремля. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, каково значение Анкары в противостоянии Армении и Азербайджана на Южном Кавказе.

В целом западные страны поддержали усилия российской стороны, отправившей своих миротворцев на территорию Карабаха, где уже неделю не ведутся боевые действия. Но при чем тут вообще Турция?

Для того чтобы это понять, надо заглянуть поглубже в историю. Несколько веков Россия и Османская империя вели ожесточенные войны за Южный Кавказ. Фактически они закончились только по итогам Первой мировой войны и после свержения монархий в двух странах, а также появления в Закавказье независимых Армении и Азербайджана в 1918–1920 годах. Оба государства по итогам Гражданской войны в России были взяты под контроль советской властью.

Амбиции Эрдогана

Как отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в карабахской истории роль Турции очень велика с точки зрения того, что без поддержки Анкары Азербайджан не начал бы эту войну.

— Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу вернуться к тому первенству, которое имела Турция в исламском и тюркском мире до 1918 года. В какой-то степени ему это удается. Именно поддержка Турции определила военную победу Азербайджана, — считает эксперт.

«Поливание костра бензином»: зачем Турции война на КавказеФото: Telegram-канал «РИА Новости»

На вопрос, какую роль может и хочет играть Турция в урегулировании конфликта, политолог отвечает: «Как минимум пассивную».

— С одной стороны, без каких-либо консультаций, без согласия Турции договориться было бы сложно. У нас с Азербайджаном, конечно, более тесные отношения, но все же союзником Баку выступала Анкара, — сказал специалист.

Поливание костра бензином

Если же рассматривать активное участие Турции, то, с точки зрения Журавлева, ей мир не нужен. Туркам нужна победоносная война, чтобы продемонстрировать, что «там, где они присутствуют, их союзники всегда побеждают», поэтому Турцию вряд ли можно привлечь к активному урегулированию конфликта, уверен эксперт.

Возможное участие турецких миротворцев в миссии наравне с российскими политолог сравнил с «поливанием костра бензином», потому что армянская сторона исторически не доверяет туркам.

«Поливание костра бензином»: зачем Турции война на КавказеФото: facebook.com / Минобороны Армении

Другой эксперт, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев пока не может сказать, какая у Турции роль в договоренностях по карабахскому конфликту. Потому что заявления российских официальных лиц и турецких «с самого начала противоречат друг другу», пояснил эксперт.

— В Турции говорят, что планируют находиться и перемещаться по освобожденным территориям и по территориям, где находятся российские военные. С нашей же стороны это опровергают, объясняя, что турецкие военные будут сидеть в центре мониторинга и наблюдать за процессами с беспилотников. Как все окажется на самом деле, мы не знаем. Уже понятно, что Турция не хочет быть просто частью Минской группы — она хочет быть наравне с Россией ее сопредседателем и решать вопрос урегулирования напрямую с нашей страной, — объяснил он.

Региональная супердержава

Текущие действия турецких властей на Кавказе, по мнению Ниязбаева, обусловлены желанием показать свою важность как внутри страны, так и всему международному сообществу.

— Эрдоган, как известно, выступает за то, чтобы был расширен Совет Безопасности ООН. В данном случае он ролью Турции в Сирии, Карабахе, Ливии, в Восточном Средиземноморье хочет продемонстрировать значимость своей страны, что без нее нельзя решать вопросы в регионе. В его глазах это такая региональная супердержава, — подытожил спикер.

«Поливание костра бензином»: зачем Турции война на КавказеФото: tccb.gov.tr

В свою очередь Журавлев отмечает, что без благожелательной позиции Турции конфликт в Карабахе действительно урегулировать трудно. Его в принципе в данном случае решить сложно, потому что это борьба за отчий дом, в которой нет правых и победителей. Надолго ли решена проблема, сейчас говорить сложно. Присутствие Анкары на Южном Кавказе мира совершенно не гарантирует, резюмирует эксперт.

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