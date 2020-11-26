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Пашинян прокомментировал резолюцию сената Франции по Карабаху
Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Пашинян прокомментировал резолюцию сената Франции по Карабаху

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал решение сената Франции призвать правительство страны к признанию Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом он написал в социальной сети Facebook.

По его словам, таким образом сенат ввел вопрос признания региона в международную повестку.

— Решение, принятое сенатом Франции, является историческим. Международное признание Арцаха (самоназвание Карабаха – прим. «ВМ») входит в международную повестку, — написал премьер-министр.

Напомним, сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах. Документ поддержали 305 сенаторов, против высказался один человек.

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АрменияНагорный КарабахНикол Пашинян
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