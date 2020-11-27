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Тайна «Лошарика»: почему американцы боятся российских подлодок
Кадры телеканала «Звезда»

Тайна «Лошарика»: почему американцы боятся российских подлодок

Камран Гасанов

Внешняя политика

Американские парламентарии обеспокоены тем, что Россия представляет угрозу подводным кабелям между США и Китаем. Действительно ли это так и почему эти кабели важны для американцев, «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Александра Артамонова.

Итак, комитет Сената США по иностранным делам полагает, что Россия вместе с Китаем несут «угрозу» для подводных кабелей, обеспечивающих телефонную и интернет-связь между двумя берегами Атлантики. Они предупреждают, что российские подлодки могут нанести ущерб этим линиям коммуникации либо путем подключениям к кабелям, либо их полным разрывом. Сенаторы ссылаются на доклад газеты The New York Times от 2015 года, где говорится о приближении российских разведывательных кораблей с глубоководным оборудованием к кабельной трассе у восточного берега Штатов.

Военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов обращает внимание, что, несмотря на появление спутников, кабельные системы остаются стратегически важными.

— Казалось бы, после появления спутников кабельная связь ушла в прошлое. Но это не так, потому что в настоящее время и Google, и Facebook, и Microsoft стали прокладывать собственные кабельные системы. Совокупная длина кабелей в мире — более миллиона километров. По дну Мирового океана змеятся 420 длиннейших сетей. Это во многом связано с переходом на облачные хранилища и, соответственно, с необходимостью обеспечения более устойчивой и емкостной передачи сигнала. Кабель в этом отношении дешевле и качественнее спутниковой передачи данных при большей пропускной способности, — подчеркнул он.

Именно в силу такой важности кабелей американцы боятся уступить этот рынок коммуникаций России и Китаю. Обе эти страны в состоянии произвести кабели в потребном количестве и составить конкуренцию американцам, говорит Артамонов.

— Наша страна обладает еще более высокой компетенцией, чем Китай. Причем оба государства кооперируют в рамках евразийского экономического проекта «Один пояс — один путь». Выходит, США превращаются в аутсайдеров. В скором времени в их кабелях, а в дальнейшем — и в интернете, никто нуждаться не будет. Отсюда и проистекает истерия, так как самое страшное для капитала — это упущенная выгода, — отмечает военный эксперт.

Что касается угрозы подлодок, то Артамонов согласен с сенаторами, что таковая существует. Подтверждение этому — субмарины класса «Лошарик». Однако перерезать американские провода они в мирное время не будут.

— Вашингтон раздражают большие технологические возможности наших подлодок. Как известно, субмарины класса «Лошарик» в состоянии отслеживать прохождение кабелей и проводить работы на больших глубинах. Американцы боятся, что в случае войны мы можем перерезать их коммуникации. То есть наш потенциал, равно как и потенциал КНР, представляют для Штатов угрозу. Напомню, что и Китай, и Россия, согласно американской оборонной доктрине, являются наиболее вероятными противниками заокеанского гегемона, — добавил Артамонов.

В докладе Сената отмечается, что хотя угрозу кабелям со времен холодной войны представляла именно Москва, но не нужно недооценивать и китайцев. Американцы встревожены доминированием КНР на рынке подводных коммуникационных кабелей. В будущем Пекин может использовать их для отслеживания за подлодками и другими важными объектами США, уверены сенаторы.

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