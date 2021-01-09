«Так вел себя Гитлер»: военный аналитик назвал главного противника России и раскрыл его планы

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В наступившем году основная угроза для России будет исходить с Востока. Об этом «Вечерней Москве» заявил доцент РЭУ имени Плеханова, эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. Он назвал страны и регионы, где с трудом удастся избежать эскалации конфликтов.

— Мир трансформируется. Мы входим в «зону турбулентности». Кольцо вокруг России сжимается. Грузия, Украина, Прибалтика, Польша — инструменты наших врагов. Запад давит на Казахстан, работает с Узбекистаном… Но все это — «помехи второго плана». На первом месте у нас опасность в виде Турции, — сказал Масликов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявляет о готовности поддержать Украину в случае развязывания войны за Крым, напомнил эксперт. По словам Масликова, турецкий лидер «имеет виды» на полуостров. В случае обострения конфликта на юго-востоке Украины «турки готовы поставлять Киеву технику», которую будут использовать против Донбасса.

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— Турция ничего самостоятельно не делает. Она зависит от США, Канады и Европы. Импортозамещения, необходимого для самостоятельности страны, Турция обеспечить не может. По сути Турция — собачка Запада. Но турки мечтают о великой Османской империи, а мечты нельзя недооценивать. Сообщество, имеющее идеологию и одержимое подобной целью, — это опасность. Приблизительно так, как Эрдоган, в свое время вел себя Гитлер. Он опасен, — предупредил аналитик.

Британскую разведку MI-6 возглавляет специалист по Ближнему Востоку, бывший посол в Турции Ричард Мур, заметил представитель Бюро военно-политического анализа. По его словам, англичане играют ведущую роль в политике Анкары и Баку.

— Нам ничего бы не стоило «щелкнуть» Эрдогана с его имперскими амбициями по носу. Но везде, где на нашей планете происходят волнения и войны, торчат уши (американского финансиста Джорджа — прим. «ВМ») Сороса. Посмотрите на Армению. Они уже потеряли Карабах, но сегодня в центре Еревана протестующие повторяют самоубийственные лозунги. Они требуют не только отставки (премьер-министра Никола — прим. «ВМ») Пашиняна, но и убрать российские военные базы с территории Армении, — сказал Масликов.

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Доцент РЭУ имени Плеханова пояснил, что антироссийская риторика в Армении нужна и США, и Великобритании — на место наших военных придут турки. Подобные усилия, по мнению Масликова, связаны с желанием Запада занять стратегическую позицию: выход на Каспий, Узбекистан и Казахстан, а также контролировать нефть, газ, электричество, железные дороги.

По словам эксперта, интересы России пересекаются с интересами Турции в Ливии. Если Турция добьется там своего, она будет контролировать Средиземноморье, и регион будет принадлежать Анкаре и ее английским кураторам. Против выступают Египет и Греция. Противостояние в Ливии сохранится и обострится.

— Турция мешает нам в Сирии. Они считают, что Идлиб — это их Крым. Обосновать можно что угодно. Геродот писал, что Карабах — «земля этрусков». Напомню, что Крым имел автономию и вернулся России юридически законно, после референдума. Обстановка и с Идлибом, и с Донбассом более сложная. Конфликты в этих точках затянутся, — спрогнозировал ситуацию Масликов.

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Собеседник «ВМ» сказал, что в Приднестровье также проблемы скоро не решатся. Молдавия, по его словам, зависит от России, а это играет роль. Эксперт предположил, что новый президент Молдавии Майя Санду на примере Пашиняна увидела, что Запад готов в своих интересах организовать смену власти в той или иной стране, но не спешит спасать своих подопечных, когда они становятся «отработанным материалом».

Масликов сообщил, что англичане развернули под Одессой свои военные базы. Подобные действия «нельзя недооценивать». Эксперт объяснил, что наш потенциальный противник делает то, что ранее хотели сделать в Крыму. Британия создала «военный плацдарм, ведется мощная радиоразведка». По словам Масликова, Соединенные Штаты не справились с тем, что намечали на 2014 год, их заменила Великобритания. Политика Запада — это не усилия какой-то конкретной страны — решения принимает объединенный центр, уверен собеседник «ВМ».

— Байден открыто заявил, что будет продвигать в Россию «либеральные ценности»: феминизм, пропаганду секс-меньшинств. При этом есть информация, что если Владимир Путин вернет уроки «секспросвета» в школы, европейское сообщество «простит» нам Крым. Это также война. Если молодежь воспитать на традициях Запада, через 20 лет они сами все отдадут противнику. Ядро общества — его культура, язык, вера. Изменить базовые ценности — означает выбить основание, — сказал военный эксперт.

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Респондент добавил, что тревогу вызывает и Япония, ведь она высокими темпами стала развивать вооруженные силы. По словам Масликова, японцы спустили на воду несколько новейших авианосцев и усилили базы американских ПВО.

— Япония поставила в свою армию (которой, согласно конституции 1947 года, быть не должно) на вооружение танки. Это оружие наступления. Есть подозрение, что у Японии имеется ядерное оружие, как минимум тактическое, — уточнил доцент РЭУ имени Плеханова.

Принимая во внимание территориальные притязания Токио к России и Китаю, дальневосточный регион необходимо держать в зоне пристального внимания, резюмировал Масликов.

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