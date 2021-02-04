Политолог объяснил, почему Украина не помешает поставкам российской вакцины в Донбасс

Фото: mvs.gov.ua

Донбасс получит российскую вакцину от коронавируса хотя бы потому, что Украина не предлагает этому региону никаких других опций. Более того, Киев не помешает Москве передать препарат, так как у него не осталось рычагов давления. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос поставок вакцины в Донбасс, заявил, что «если не Россия, то никто ее (вакцину от COVID-19 — прим. «ВМ») туда не поставит».

Абзалов напомнил, что Украина уже на уровне Верховной рады и минздрава приняла решение отказаться от российской вакцины «Спутник V». Киев отрекся от лекарства, поскольку не желает иметь дело со «страной-агрессором». Однако вопрос поставок препаратов в Донбасс остался открытым.

— Если Донбасс будет ждать вакцину от Украины, то в лучшем случае массовая вакцинация там начнется в 2022 году, учитывая необходимые объемы поставок и вообще регистрацию лекарства, — отметил политолог.

Тем не менее украинские власти могут пойти на хитрость и заказать себе китайскую вакцину от ковида, несмотря на то что на сегодняшний день ее эффективность составляет 60 процентов, предположил Абзалов. Он выразил уверенность в том, что Донбасс должен получить качественный препарат от инфекции как можно быстрее и лучший вариант для него сейчас — это «Спутник V».

— Согласно недавнему исследованию журнала Lancet, а это далеко не последнее издание, «Спутник» дает 100-процентное снижение тяжелых форм коронавируса. То есть им никто не болеет тяжело после прививки, — пояснил собеседник «ВМ». — Также российская вакцина дает 91,4 процента защиты от инфекции. С этой точки зрения у Украины нет равноценных опций для Донбасса. Ладно бы она направо и налево раздавала вакцины — флаг ей в руки! Но нет. Она их запрещает и, более того, не дает своим гражданам перемещаться в Донбасс, чтобы привиться там.

Фото: mvs.gov.ua

Абзалов подчеркнул, что власти Донбасса сделали выбор в пользу защиты своих граждан, тогда как Киев избрал другой путь, не имея на руках альтернативных вариантов и даже предложений, кроме одного — терпеть.

Также политолог усомнился в том, что Украина как-то сможет помешать России поставлять «Спутник V» в Донбасс. По мнению специалиста, Киев уже ничего не сможет сделать, чтобы повлиять на этот процесс.

— Украина уже мало что может противопоставить. Все санкции, какие можно было, она уже ввела. Все, от чего могла относительно безболезненно отказаться, она уже отринула. Дальше уже только отказываться, например, от российских вакцин от гриппа, от кори… Сделать хуже она уже не может, — заявил собеседник «ВМ».

Он также отметил непоследовательность решений украинских властей, которые, с одной стороны, не хотят пользоваться определенными вакцинами, а с другой — не желают производить собственную.

— Ну не нравится вам Россия — берите формулу и сами со специалистами у себя делайте! Нет. Украина принципиально и этого не хочет. Если рвете связи, то рвите все, а если нет, то хотя бы со здравоохранением что-нибудь сделайте, ведь это связано со спасением жизней, — сказал эксперт.

Он добавил, что без вакцины украинским гражданам придется туго: многие из них элементарно не могут поехать в Россию или Европу, а значит, лишены доступа к работе и рабочим местам.

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