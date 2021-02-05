«Читает по суфлеру»: американист оценил угрозы Байдена в отношении России

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Новоизбранный президент США Джозеф Байден пообещал, что Россия «заплатит за агрессивные действия». Какие меры может предпринять он в отношении РФ, с «Вечерней Москвой» поделился журналист, первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

Накануне президент США Джозеф Байден сделал первое развернутое выступление по теме внешней политики. В нем он пообещал вернуть США в мировую политику, укрепить отношения с союзниками из ЕС и наказать врагов.

— Я ясно дал понять президенту Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа, — сказал Байден.

Журналист Александр Малькевич считает, что никаких иллюзий в отношении новой администрации в Белом доме питать не стоит. Ведь Байден и так открыто говорит о том, что хочет заставить Россию заплатить и наказать ее. Тот факт, что Байден готов снять санкции с «Северного потока — 2» при условии сохранения транзита российского газа через Украину, не должен вводить в заблуждение.

— Снять санкции невозможно, их можно приостановить. Приостановить, а потом снова ввести обратно одним росчерком пера. Требование сохранить украинский транзит — это наглый лоббизм, — рассуждает Малькевич.

Член ОП хоть и не исключает сохранения санкций и ввода новых, но уверен, что власти США поняли их бесперспективность. Поэтому теперь ставку они будут делать не на жесткую, а на мягкую силу.

— У этих людей есть понимание, что лобовая атака ни к чему не привела. Санкции ни к чему не привели. А значит нужно Россию расшатывать изнутри. Дальше будут вкачивать усилия в дестабилизацию ситуации в России, в проведение реформ. Это будет по линии Госдепа, и Байден подтвердил, что Госдеп будет играть важную роль в этом направлении, — подчеркнул эксперт.

Малькевича удивило, что свое выступление Байден читал «с бумажки», что заставляет задуматься о самостоятельности принимаемых им решений:

— Я смотрел это выступление. Мне стало страшно, потому что человек читает по суфлеру, текст не до конца понимает. Непонятно, кто ему пишет тексты.

26 января российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден провели телефонные переговоры и договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях.

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