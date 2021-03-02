В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Блогер Алексей Навальный, из-за инцидента с которым США ввели новые антироссийские санкции, является инструментом противостояния Запада с РФ. Об этом сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя новые рестрикции.

О том, что США вводят против России санкции из-за инцидента с Навальным, 2 марта сообщил высокопоставленный член американской администрации.

Журова напомнила, что до сих пор, несмотря на официальные запросы, Москве не предоставили ни одного подтверждения тому, что блогер был отравлен. Все обвинения со стороны ЕС в «нарушении прав человека» и «преследовании по политическим мотивам» депутат назвала свободными фантазиями, как и историю с «отравлением Скрипалей».

— Мы уже неоднократно проходили подобные уловки. То, что история с Навальным была продумана на Западе, подтверждает даже тот факт, что в момент посадки самолета с больным в Омске в аэропорт поступил анонимный звонок о том, что воздушная гавань якобы заминирована. Кто-то пытался внести сумятицу, помешать доставить пациента в больницу и оказать ему помощь, чтобы лишний раз обвинить Россию, — заметила Журова.

Как выяснилось, звонок был выполнен с территории Германии, сказала собеседница «ВМ». Эта информация, по ее словам, озвучена на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

— Навальный такой же «мученик совести», как и «Пусси Райот». Его объявили «жертвой режима», на самом деле он — инструмент, повод «плюнуть» в нашу сторону. Политиком назвать Навального после ряда его поступков, особенно оскорбления ветерана, я не могу. Он — блогер, — сказала парламентарий.

Журова сообщила, что российские политики готовят доклад для ПАСЕ по поводу всех выпадов и голословных обвинений в адрес РФ.

Депутат заметила, что Москва никогда не идет на крайние меры первой. По словам парламентария, мы безусловно будем отвечать на недружественные акты со стороны США и ЕС. Россия всегда неукоснительно исполняет перед мировым сообществом взятые на себя обязательства, и нам нечего скрывать относительно своих действий как внутри страны, так и в отношениях с другими государствами, заключила Журова.

Читайте также: Косачев: Санкции США — это подтасовка «улик»