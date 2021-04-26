«Можно уменьшить ущерб»: восстановятся ли отношения России и Чехии

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Заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что нет доказательств причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов во Врбетице, является позитивным сигналом. Есть надежда, что отношения между двумя странами постепенно нормализуются. Такого мнения придерживаются политологи, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как считает программный директор Российского совета по международным делам и международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев, с учетом того, что происходило на прошлой неделе, слова главы государства — это более здравый тон.

— Потому что все, что было до высказываний Земана, основано на каких-то заявлениях без каких-либо фактов. На их основе делались серьезные шаги, связанные с активной высылкой дипломатов. Ладно, когда это делается с какой-то фактурой, но когда голословно — это вызывает закономерное раздражение, в том числе и здесь, в Москве. Конечно, это выступление вносит хоть какой-то конструктив и прагматику в отношения двух стран. Пока, конечно, не стоит рассчитывать, что они вернутся в прежнее русло. Но то, что сигналы от здравомыслящих политиков поступают, — уже хорошо, — отметил эксперт.

Чтобы отношения Чехии и России не испортились окончательно, все должны, во-первых, успокоиться, говорит Тимофеев.

— Во-вторых, Чехии нужно провести прозрачное и профессиональное расследование. И если есть какие-то основания полагать, что осуществлены какие-то действия, считающиеся чешской стороной неприемлемыми, то нужно предоставить твердую фактуру. Если твердой фактуры нет, то нужно отменять те решения, которые были сделаны. Я думаю, Москва взаимно со своей стороны их тоже отменит, — добавил специалист.

Однако здесь не все так просто, уточняет он. У Чехии есть еще внутренние дела, которые так или иначе тему конфликта с Россией подпитывают. Поэтому должно пройти время, прежде чем все начнет возвращаться на круги своя.

Похожей точки зрения придерживается политолог Сергей Марков. Он считает, что заявление президента Милоша Земана имеет во многом внутриполитический аспект, но, помимо этого, чешский политик является давним и последовательным сторонником хороших отношений Евросоюза и России.

Но, несмотря на его позицию, в ближайшее время речи о возвращении дипломатов не будет идти. Можно только уменьшить ущерб от разрыва, уверен специалист.

— Чехия сейчас должна остановиться и заявить, что нет достоверных данных и нужно все тщательно расследовать. Самое главное — прекратить обвинять Россию, что она взрывала чешские склады. Потом постепенно отношения нормализуются, — заключил собеседник «ВМ».

СПРАВКА «ВМ»

17 апреля власти Чехии приняли решение выдворить 18 сотрудников российского посольства в Праге. Их подозревали в работе на российскую разведку под прикрытием диппредставительства. МИД России в качестве ответной меры назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Также в Чехии считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате одного из инцидентов погибли два человека.

25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с телеобращением и заявил, что в отчете Службы безопасности и информации не существует доказательств или свидетельств того, что российские агенты были в районах местонахождения складов в дни взрывов. Кроме того, самих взрывных устройств на территории второго объекта обнаружено не было. По мнению главы государства, вполне возможно, что причиной трагедии стали неосторожные действия обслуживающего персонала.

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