«Идея мирового переустройства»: чего ждать от выступления Эрдогана с «посланием всему миру»

Фото: tccb.gov.tr

Ровно через два месяца, 20 июля, Реджеп Тайип Эрдоган собирается выступить с «посланием всему миру». О чем именно может заявить президент Турции и может ли это повлиять на отношения с Россией, «Вечерней Москве» рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Переустройство мира

19 мая турецкий лидер встретился с молодежью в Анкаре. В ходе мероприятия он заявил, что планирует 20 июля посетить Турецкую республику Северного Кипра и в ходе своего визита обратиться с посланием.

— Оно касается не только острова, но и всего мира, — подчеркнул политик.

Владимир Шаповалов предположил, что месседж Эрдогана будет нацелен на то, чтобы Турцию признали державой, претендующей на роль одного из мировых лидеров. Турецкий президент, по мнению политолога, стремится позиционировать свою страну как «центр силы», альтернативный США, России, Китаю и странам Евросоюза.

— В своем послании Эрдоган, вероятно, выступит с идеей мирового переустройства и реформирования международных институций. Итогом этого заявления должна стать идея того, что Турция должна играть ведущую роль в мировой политике, — считает политолог.

Как именно Эрдоган хочет двигаться к этому, останется загадкой до момента объявления послания, но, по словам эксперта, у политика есть минимум два инструмента. Первый — пытаться расширить список постоянных членов Совбеза ООН, второй — более радикально реформировать ООН, сказал Шаповалов.

— Эрдоган постарается в противопоставлении себя Западу и Востоку представить Турцию как выразителя мнения широкого круга стран, в том числе мусульманских. От имени этих государств Эрдоган будет продвигать проект «Турция — сверхдержава», — пояснил он.

Фото: tccb.gov.tr

Понятный, но сложный оппонент

Нынешний внешнеполитический курс Турции собеседник «Вечерней Москвы» назвал экспансионистским, и он явно не придется по душе многим странам. Например, Россия всегда выступала за статус-кво в международных отношениях, а вот идею переустройства мира под чьи-либо интересы она не жалует, говорит политолог.

— Главная идея России была озвучена президентом Путиным в 2019 году, когда он предложил странам «Большой пятерки», постоянным членам СБ ООН, провести саммит и договориться об общем видении картины мира. Россия против расширения числа стран — членов Совбеза ООН, против радикального слома альянса, — подчеркнул Шаповалов.

По его словам, послание Эрдогана вряд ли повлияет на текущие отношения Анкары и Москвы. Сегодня, как отмечает эксперт, Турция и Россия — это две страны, которые остаются оппонентами друг для друга во многих вопросах, но при этом могут приходить к компромиссу в некоторых других аспектах. Поэтому двусторонний диалог будет продолжаться, несмотря на разногласия, например, по Крыму, добавил собеседник «ВМ».

— Турция для нас — понятный, хоть и сложный оппонент. Однако, поскольку Россия достаточно последовательно проводит политику диалога, ярко выраженной конфронтации между странами не будет, — заключил он.

Фото: Администрация президента РФ

СПРАВКА «ВМ»

Эрдоган, как указано выше, планирует выступить с посланием всему миру в ходе визита в Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК). Этот остров для Турции уже много лет является больной темой.

В 1974 году Турция совершила вооруженное вторжение в Кипр после того, как Греция попыталась присоединить остров к себе. Атака привела к тому, что Кипр разделился между греческой и турецкой общинами. Более трети территории острова оказались оккупированы, и в 1983 году была провозглашена ТРСК, которую признала только Турция.

Переговоры о воссоединении между общинами ведутся уже долгое время, причем при посредничестве ООН. В 2017 году очередной раунд обсуждений провалился, и дискуссию прервали.

В конце апреля 2021 года состоялись неформальные переговоры по Кипру в формате «5 + ООН». К беседе присоединились собственно участники спора (общины), а также Греция, Турция и Британия, выступившие в качестве трех гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности. Участники встречи хотели понять, как можно решить кипрский вопрос, и создать условия для возобновления переговоров. Однако и на этот раз стороны не пришли к компромиссу. В ООН между тем заявили, что новую неформальную встречу могут провести через 2–3 месяца.

Комментируя данную проблему, политолог Шаповалов сказал «ВМ», что Эрдоган использует эту ситуацию как пример для доказательства несостоятельности, по его мнению, текущей системы международных отношений.

— Эрдоган считает несправедливым с точки зрения международного права то, что Северный Кипр не имеет статуса суверенного государства, — добавил собеседник издания.

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