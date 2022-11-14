Солдаты мешают противникам собрать силы для атаки

Фото: Минобороны РФ

На Запорожском направлении на стороне ВСУ воюют наемники более чем из 40 стран. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Не в силах справиться самостоятельно, украинские националисты прибегают к помощи иностранных военных.

— Количество стран растет. Если неделю назад мы говорили о 34 подтвержденных странах, то сейчас свыше 40 стран, откуда представлены наемники, — заявил Владимир Рогов. — Подавляющее большинство из них — поляки, их пять тысяч. Помимо этого, среди наемников замечены граждане Японии, Австралии, Канады, Франции и выходцы из испаноговорящих стран.

Владимир Рогов отметил, что каждое иностранное подразделение врага имеет свою зону ответственности.

— Что касается боевого слаживания с той стороны: у них есть четкие зоны ответственности, например, той же артиллерией, сложными комплексами реактивных систем залпового огня заведуют прежде всего поляки, командирами расчетов являются польские офицеры, — добавил Рогов. — Однако союзные силы укрепляют линию обороны на Запорожском направлении в условиях усиления украинских позиций на этом участке боевых действий. Ребята стоят у нас на позициях твердо, хорошо вкапываются. Линия обороны усиливается и укрепляется каждый день.

При этом член главного совета администрации Запорожской области предостерег об обострении ситуации на линии соприкосновения.

— Мы в ожидании. Думаю, это ожидание продлится до момента перегруппировки ВСУ с Херсонского направления, потому что порядка 40 тысяч человек пойдут к нам, тут нет сомнений, — отметил Рогов.

Тем временем из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ существует опасность уничтожения Каховской ГЭС.

— Гидроэлектростанция продолжает стоять и даже работать. Очевидно, что под такими серьезными обстрелами и в такой ситуации, наверное, придется ее консервировать, к большому сожалению, — отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Однако наступления противника неизменно разбиваются об оборону наших военнослужащих.

— На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. — Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу.

Конашенков также отметил, что на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.

Помимо этого, благодаря успешно организованной обороне враг не может даже сконцентрировать свои силы для ударов. Кроме того, порядка пяти тонн гуманитарной помощи доставлено в школы и детсады Лугутинского района ЛНР. В образовательные учреждения были доставлены детское питание, мебель, отопительное оборудование и спортивный инвентарь. Помимо этого, детям и сотрудникам учреждений передали по гуманитарному набору, в котором находятся продукты первой необходимости, средства личной гигиены и портативный фильтр для очистки воды. Также гуманитарную помощь доставляют и нашим бойцам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ:

— Хотел бы напомнить, что Россия на данный момент в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы. Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится.