Защитники Донбасса не дают противнику наступать

Оператор Вооруженных сил РФ выполняет боевую задачу с помощью беспилотного летательного аппарата «Москит». В зоне проведения спецоперации такие дроны помогают подавить каналы управления и передачи данных противника / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

23 ноября между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными по формуле «35 на 35». Об этом рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Четверо освобожденных — военные ДНР, а еще двое — из ЛНР. В пресс-службе Министерства обороны России рассказали, что наших солдат доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в больницах военного ведомства.

— Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — добавили в Министерстве обороны России.

Тем временем националисты продолжают обстреливать мирное население Донбасса и граничащих с Украиной областей России. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вчера сообщил, что снаряды, выпущенные ВСУ, попали в село Устинка.

— По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения и линии электропередачи, — сообщил Вячеслав Гладков. — В связи с этим без электроэнергии сейчас остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка. Оперативные и аварийные службы уже выехали на место происшествия для устранения последствий.

Российские военнослужащие принимают все необходимые меры, чтобы дать отпор агрессии радикальных формирований Украины. Вячеслав Гладков отметил, что за последний месяц на подлете к региону наши солдаты сбили 21 дрон. Для этого они использовали высокотехнологичное оборудование.

— Ежедневно, каждую секунду эти парни рискуют своей жизнью, но готовы преградить путь любому врагу. Их служба требует мужества и стойкости, высокой и постоянной бдительности. Время сейчас крайне непростое. Но я уверен, что все вместе мы с любой проблемой справимся, — отметил роль пограничников в защите территорий страны Вячеслав Гладков.

Кроме того, украинские военные продолжают обстреливать Ясиноватую в ДНР. По городу бьют из РСЗО «Град», выпущено 10 ракет, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

А в Киеве тем временем приостановлено водоснабжение, заявил мэр города Виталий Кличко. Он призвал местных жителей сделать запасы воды.

Кроме того, на всей территории Украины начались перебои с энергоснабжением. Они произошли после серии взрывов в большинстве областей. Из-за резкого падения потребления электричества в аварийный режим перевели все три атомные электростанции страны.

Ситуация с украинской энергетикой спровоцировала также отключения света в соседней Молдавии. О перебоях сообщили власти непризнанного Приднестровья.

А на Донбассе, несмотря на обстрелы со стороны украинских националистов, продолжается мирная жизнь. В частности, завод «Лугасталь» в ЛНР планирует вдвое увеличить темпы выпуска продукции.

— Рынок для нас открывается. Я думаю, появятся новые заказчики, возможно, будем осваивать что-то новое. Самая главная проблема сейчас — недостаток людей, — сообщил начальник цеха предприятия Владимир Горбулич. — Дефицит рабочей силы возник после того, как значительная часть сотрудников завода ушла на фронт добровольцами либо была мобилизована.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

— Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта. Страны НАТО наращивают воинский контингент в Восточной Европе, совершенствуют военную инфраструктуру, приближая ее к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Безусловно, это создает дополнительные вызовы.