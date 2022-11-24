Защитим соседей: Россия продолжает спасать страны-партнеры от цветных революций

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время саммита стран ОДКБ / Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В среду, 23 ноября, президент России Владимир Путин выступил на саммите стран ОДКБ в Ереване. Также был назначен новый генеральный секретарь организации.

Владимир Путин заявил, что Россия проанализировала опыт, полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане в январе этого года. В соседней республике была попытка «оранжевой революции», но после ввода миротворческих сил ситуация вошла в мирное русло.

— Россия поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами, — сказал Путин.

Напомним, в ОДКБ — Организацию Договора о коллективной безопасности — входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия. Владимир Путин выразил уверенность, что «совместная работа в рамках ОДКБ приносит практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимость наших стран». Российский лидер заявил, что разделяет озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане.

— Она остается сложной. Опасность проникновения боевиков международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе, — заявил Владимир Путин.

Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане. Главная задача — сформировать в стране правительство общественного согласия. Есть надежда на мир между Арменией и Азербайджаном. По словам Путина, решения по установлению границ, гуманитарных вопросов позволят выйти к мирному договору между Баку и Ереваном. С 1 января 2023 года ОДКБ возглавит представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Дзермант, политолог:

— События в Казахстане показали, что ОДКБ — организация дееспособная и может быстро реагировать на угрозу. Да, есть застаревшие конфликты, которые привносят негатив: армяно-азербайджанский и киргизско-таджикский. Но они тоже могут быть разрешены, в том числе благодаря работе организации.

ЦИФРА

30 лет — столько в этом году исполнилось ОДКБ. Первыми участниками стали шесть стран СНГ.