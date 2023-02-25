Игра без правил: что повлечет за собой диверсия на «Северном потоке — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Расследование американского журналиста Сеймура Херша подтвердило причастность США к подрыву газопроводов «Северный поток». «Администрация была очень рада узнать, что «Северный поток — 2» представляет собой груду металла на дне моря», — заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в верхней палате американского парламента. Это значит, что Штаты решились на акт международного терроризма и начали игру без правил. Чем может ответить Россия — в материале «Вечерней Москвы».

Дело труба

Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми отмечает:

— Запад перешел все красные линии, потому что уверен: Россия не ответит. И Россия сама в этом виновата, потому что на акты агрессии следует не ответная агрессия, а заявления дипломатов. При этом возможностей для ответа по существу у страны предостаточно.

Как пояснил эксперт, Россия вполне может перерезать подводные кабели, которые связывают Европу и Штаты. Можно уничтожать их нефте- и газопроводы.

— Также Россия вполне может нанести удар по морским портам Норвегии и США. Вариантов много. Вопрос лишь в том, на что в текущей обстановке готово пойти военно-политическое руководство России, — пояснил Кедми.

Что интересно, страны НАТО к подобному ответу России уже спешно готовятся.

— Мы планируем заняться защитой подводной и прибрежной инфраструктуры, — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. — Сегодня кабели и трубопроводы стран-участниц крайне уязвимы. Поэтому необходимо провести кропотливую работу по защите критической инфраструктуры.

Столтенберг добавил, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры.

— Это необходимо, чтобы облегчить взаимодействие с промышленным комплексом ЕС, а также объединить военных и гражданских в решении инфраструктурных проблем, — заявил глава НАТО.

Политолог Юрий Светов считает, что взрывать трубопроводы России смысла нет.

— Американцы сделали подрыв не из-за ненависти к нам. Ничего подобного. Это был их обычный бизнес — отрезать у партнеров доступ к дешевым ресурсам, чтобы те покупали у них дорогие. Американцам эта игра удалась: Европа теперь покупает газ у них и в три раза дороже. А чего добьемся мы, если подорвем нефтепроводы или перережем связь? Да ничего, абсолютно. Россию лишь в очередной раз осудят, — рассуждает эксперт. — Нашим единственным ответом может быть только победа на поле боя.

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев не согласен:

— Следуя этой логике, нам и на ядерный удар отвечать не нужно. Ну сотрем мы с лица земли Нью-Йорк и что от этого выиграем? На самом деле, чтобы наши газопроводы не взрывали, Штаты должны быть уверены, что мы ответим, и ответ будет очень болезненным. Тогда и руки чесаться перестанут, — пояснил эксперт.

Открыт ящик Пандоры

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что американская диверсия на «Северных потоках» открыла ящик Пандоры.

— Всем стало ясно, что критически важная инфраструктура фактически не защищена. Если захотеть, ее можно быстро и полностью разрушить, — пояснил эксперт.

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, добавляет:

— Трубопроводов в море очень много. В Средиземном море, например, две трубы соединяют Алжир с Испанией и Италией. Проложена газовая труба из Ливии в Италию. А под Ла-Маншем просто громадная инфраструктура: там много силовых и интернет-кабелей.

По мнению Андрея Земцева, и США, и Великобритания, и Польша (самые ярые противники России) в плане инфраструктуры сильно уязвимы. Если мы начнем ее портить, эти страны ждут серьезнейшие экономические проблемы. Но есть и другой вариант ответа на взрывы «Северных потоков».

Кусать где только можно

— У США по всему миру расположено более 730 военных баз. Только в Германии их около 180, а в Японии — больше сотни, — рассказывает Андрей Земцев. — И все эти базы могут быть объектами диверсий. Особенно на Ближнем Востоке, где у нас традиционно сильные позиции, а ненависть к американцам буквально зашкаливает.

Так, например, на северо-востоке Сирии кто-то регулярно обстреливает военную базу США Green Village. Подвергалась атаке и американская база в сирийском местечке Аль-Танф. Атака на американских военных не так давно произошла и в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана.

— Мы имеем возможность поддерживать антиамерикански настроенных повстанцев по всему миру, — рассуждает Андрей Земцев. — И это, поверьте, очень эффективная тактика. Когда мы вошли в Афганистан, американцы все годы нашего военного присутствия поддерживали афганских душманов. В итоге война в Афганистане стала для нашего общества настоящей кровоточащей раной. А вот во Вьетнаме, например, была обратная ситуация. Мы всячески поддерживали антиамериканские силы Северного Вьетнама, и война в этой стране стала мощным дестабилизирующим фактором уже для самих США. Были демонстрации протеста, порванные перед телекамерами повестки, движение «Черных пантер». Все это мы успешно спровоцировали, ослабляя наших геополитических противников. Нам имеет смысл повторить этот успешный опыт.

Поддержим мексиканских баронов

Сейчас, как пояснил Андрей Земцев, самое больное место США — граница с Мексикой.

— Число нелегальных мигрантов, которые ее уже пересекли и осели в южных штатах, исчисляется миллионами. Не зря Трамп даже хотел строить с Мексикой стену, но ему не дали. Между тем ситуация там очень серьезная.

История, которая сейчас раскручивается на границе с Мексикой, это военный конфликт, который действительно угрожает США. Такое заявление недавно сделали телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

— Новая война, которая действительно затронет американцев, уже началась в Мексике, — заявил Такер Карлсон.

По словам телеведущего, мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста наркоторговца Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного по кличке Коротышка. В ходе операции по захвату Гусмана в мексиканском штате Синалоа при перестрелке погибли 10 силовиков и 19 преступников. Благодаря спецоперации власти задержали 21 предполагаемого члена группировки «Тихоокеанский картель». У них было изъято 53 автомобиля, включая 26 бронированных, а также 36 единиц длинноствольного оружия.

— На самом деле подобные войны идут в Мексике постоянно, и периодически они переходят на территорию США, — пояснил Андрей Земцев. — В южных штатах складывается довольно сложная криминальная обстановка: наркотики, убийства, нелегальная миграция, торговля людьми. Там довольно сильны антиправительственные настроения. Если их грамотно подогревать, то американцы получат гражданскую войну на своей территории. Предпосылки к ней есть, ведь Америки фактически уже три: белая, черная и латиноамериканская. И не сказать, что они друг друга сильно любят. Если бы наши власти не носили белые перчатки, а шли по пути СССР, который поддерживал левые движения по всему миру, мы бы создали Штатам очень серьезные внутренние проблемы — чтобы они отвлеклись от внешних. Как сказал один китайский мудрец: «Высшее искусство войны заключается в том, чтобы покорить врага без боя, даже не обагрив меч кровью».

Ударим по спутникам Маска

Алексей Пилько, политолог, директор Евразийского коммуникационного центра, предлагает более реальный и быстрый для исполнения вариант ответа на диверсию США.

— Байден, по сути, развязал России руки. Мы вполне можем пойти на эскалацию инфраструктурной войны. Только уже не в отношении Украины, как сейчас, а в отношении США. Ведь если Штаты взорвали пролегающие в нейтральных водах газопроводы, то мы вполне можем взорвать американские спутники над Украиной, — считает эксперт.

Он пояснил, что космос — такое же нейтральное пространство, как и дно Балтийского моря в международных водах. Причем спутники Starlink Илона Маска принадлежат даже не США, а частной американской компании. Их уничтожение парализует управление ВСУ.

— Спутники важно уничтожить еще до нашего наступления на Украине, чтобы оно было более эффективным. А перед ударом имеет смысл предупредить Штаты: в случае ответных ударов по объектам России последует ограниченное использование ядерного оружия против военных баз США в Европе и на территории самих Штатов, — заявил Алексей Пилько.

Кстати, МИД России уже сделал заявление, что спутники Маска мы сбивать будем.

— Гражданская инфраструктура в космосе, которая предоставляется Украине для использования в военных целях, может стать законной целью для удара, — заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. — Риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания. США и их союзники используют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях.

По его словам, это может быть истолковано как нарушение Договора о космосе.

— Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара, — подчеркнул Воронцов.

Андрей Земцев пояснил, что нет никаких юридических препятствий для уничтожения спутников.

— Договор о космосе подписан еще в 1967 году, и он запрещает размещать в космическом пространстве ядерное и другое оружие массового поражения, — уточнил Земцев. — Между тем компания Илона Маска после начала СВО поставила Украине терминалы Starlink. И ВСУ сейчас используют сеть из почти четырех тысяч спутников на низкой околоземной орбите. Благодаря этим спутникам обеспечивается полный охват спутниковой связью всей территории, где ведутся военные действия. По сути, спутники используются в военных целях. Больше того: в конце января Минобороны Украины даже сделало заявление, что, дескать, будут созданы ударные роты с беспилотниками. А связь они станут поддерживать терминалами Starlink. Так что у нас есть все основания, чтобы спутники Маска уничтожать. Да, это новый виток эскалации, но он, я считаю, оправдан, поскольку в плане связи ВСУ нас серьезно превосходят. По сути, мы сейчас получили шанс убить двух зайцев: достойно ответить на американскую диверсию в море и нивелировать превосходство ВСУ в связи.

СПРАВКА

По данным портала Submarine Cable Networks, США, Великобритания и страны Евросоюза связаны сетью из нескольких кабельных систем, отвечающих за передачу интернет-данных. По сути, Вашингтон — главный хозяин трансатлантических коммуникаций. Довольно уязвим и Ла-Манш: через пролив между Британией и Европой проходят кабели, соединяющие США с Германией, Нидерландами и Францией. Также США связаны со странами Евросоюза еще четырьмя каналами, но уже через Канаду и страны Латинской Америки. Помимо интернет-кабелей бассейн Атлантического океана буквально кишит нефте- и газопроводами. Многие из них расположены на больших глубинах. С одной стороны, это делает их менее уязвимыми для диверсий. С другой — сохранить их в безопасности все равно сложно, учитывая современное военное оборудование, способное погружаться на многокилометровую глубину.

КСТАТИ

Подрыв «Северных потоков» уже вызвал в США политический скандал, который на руку многочисленным противникам Байдена. «Дело в том, что речь идет о нарушении американского законодательства, — пояснил политолог Марат Баширов. — Согласно законам Штатов, ЦРУ были обязаны рассказать об операции подрыва газопровода конгрессменам. Это делается на закрытых слушаниях. Но чтобы никаких слушаний не было, теракт выполнили руками военных без всяких согласований, а это прямое нарушение закона, Конгресс обманули, операцию провели без его ведома, что считается в США очень тяжким преступлением». По мнению эксперта, информацию Хершу слили разведчики, недовольные тем, что Байден ведет Штаты к третьей мировой войне.

Подрыв трубопроводов — это объявление войны

Дмитрий Журавлев, политолог:

— Сеймур Херш, в общем-то, не сказал ничего нового. Мы и так знали, кто подорвал «Северные потоки»: те, кому это выгодно. А выгодно прежде всего американцам и норвежцам, потому что именно они теперь, главным образом, поставляют в Европу газ. Да и Байден еще до подрыва пугал, что может подорвать газопроводы. Фактически этот акт — объявление войны. Это плохая новость.

А хорошая в том, что мы можем так считать, а можем и не считать — мяч сейчас на нашей стороне. Гипотетически, конечно, мы можем ответить в том же ключе и уничтожить, например, их подводные кабели и нефтепроводы. Но Штаты потому и подорвали «Северные потоки», что уверены — мы так делать не станем. И дело не в том, что испугаемся, а в том, что нам это невыгодно. Мы уничтожим их инфраструктуру, они — еще какую-то нашу. Потом опять мы, потом снова они. Это путь в никуда. Он не приведет ни одну из сторон к победе. Очевидно, что наш ответ должен быть другим. Я не исключаю, что он будет связан с угрозой применения ядерного оружия. Это наш последний аргумент. Ведь очевидно же, что США к ядерной войне не готовы. Очевидно и то, что они не готовы к полномасштабной неядерной войне — иначе воевали бы не украинцами, а послали на Донбасс своих. Но привозить в Штаты десятки тысяч гробов, как из Вьетнама, Штаты не готовы. Плюс они не дураки и понимают, что любой прямой неядерный конфликт с Россией недели через две скатится к ядерному, потому что обычными средствами победить нас невозможно. Мы не иракская армия, где просто перекупили командиров.

В общем, как мы ответим (а мы ответим), скоро станет ясно. Но диверсионной войны точно не будет, она нам просто невыгодна.