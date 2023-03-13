Показали Западу ядерную дубину: что будет после приостановки участия России в ДСНВ

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Россия приостановила участие в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — ДСНВ. Почему? И что дальше?

Противостояние России и НАТО вышло на новый уровень. Наша страна решила не соблюдать условия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

— Договор подписали президенты России и США 8 апреля 2010 года в Праге, — рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Суть соглашения в том, что страны сокращают развернутое межконтинентальное вооружение.

Например, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) планируется оставить с каждой стороны не более 700. Также предусмотрено сокращение баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ). Плюс планируется снизить до 1550 единиц боезарядов для них и до 800 единиц — развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ.

Вашингтон сильно хамил

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил, что договор заключали в те годы, когда казалось, что «мы с США можем обо всем договориться».

— Все эти годы Россия договор соблюдала. Причем даже тогда, когда американцы фактически его начали нарушать, перестав допускать наши группы для контроля на свои объекты. Мы же предупреждали о любых перемещениях наших стратегических ядерных сил. Мы держали свою стратегическую авиацию на обозначенных в договоре аэродромах. Наши боевые комплексы, которые передвигаются по грунту, выходили на боевое дежурство только в предусмотренные договором районы. Таким образом, приостановив участие в договоре, мы создали американцам огромную головную боль.

Добавим, что в ДСНВ не учитывались стратегические вооружения двух других ядерных государств — ближайших союзников США и членов НАТО Франции и Великобритании. Хотя, например, пусковые установки ракет Великобритании вполне могут быть оснащены американскими ядерными боеголовками, но они «не считались»...

Политический маневр

Впрочем, как считают эксперты, приостановка участия в ДСНВ — не столько военный, сколько политический маневр.

— По сути, это сигнал Западу о том, что Россия готова идти до конца. Мы не будем ограничивать себя формальными обязательствами, когда Запад никаких обязательств не соблюдает, — пояснил руководитель научного совета Центра политконъюнктуры Алексей Чеснаков.

В послании Федеральному собранию президент России заявил, что США задумываются об испытании ядерного оружия. Поэтому Минобороны РФ и Росатом должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это сделают Штаты.

— Что получается? Россия демонстрирует нашу готовность к любым сценариям развития событий, в том числе и к самым драматическим, — пояснил Чеснаков.

— НАТО есть о чем беспокоиться. Россия, по сути, продемонстрировала готовность применить ядерное оружие, — рассуждает Андрей Земцев. — Мы дали понять, что играем покрупному и готовы ко всему. С другой стороны, если Штаты сами начнут договор соблюдать, то и мы, надо полагать, начнем делать то же самое. Если совсем просто, то посыл наш такой: мы ядерной войны не хотим, но к ней готовы.

По мнению финансового аналитика Артема Извольского, приостановка ДСНВ может запустить новый виток гонки вооружений, что, разумеется, приведет к росту военных расходов страны.

— Поскольку большую часть наших золотовалютных резервов заморозили, то деньги, вероятно, придется брать из ФНБ — Фонда национального благосостояния. Сейчас, по данным Минфина, его размер — 10,8 триллиона рублей. Это на 2,84 триллиона меньше, чем еще два года назад. Но сейчас речь идет о существовании российского государства. Если нас победят и расчленят, как рассчитывает Запад, то будет такой коллапс, что 90-е покажутся милым детским утренником. Траты государства на вооружение, я считаю, оправданны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Михеев, политолог:

— Выход из ДСНВ — это сигнал НАТО. Россия доводит до сведения альянса, что отсидеться в Европе и Америке, ограничить «разборки» с Россией территорией Украины не получится.

Конечно, быстрого эффекта от действий России не будет. Пока Запад говорит о сожалении, требует соблюдать ДСНВ, допустить американцев к инспекции наших объектов, что, конечно, есть абсолютное хамство. Ведь получается, что они против нас воюют, но при этом еще и требуют своей инспекции на наших военных объектах! И вот мы создаем им проблемы вне театра военных действий на Украине, показываем готовность к ядерной гонке и применению ядерного оружия, если это потребуется.