Друг Си отведал щербета: главные и яркие моменты визита Си Цзиньпина в Москву

Си Цзиньпин с женой Пэн на концерте армейского ансамбля / Фото: AP / TASS

Три дня визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина стали ярким событием. Товарища Си сопровождал кортеж из полусотни авто и встречали живущие в столице китайцы.

Си Цзиньпина во Внукове ждал заранее прибывший «танк» — бронированный китайский лимузин Hongqi N701, доставленный в Москву грузовым бортом за несколько дней до визита. Под капотом у полноприводного седана — 6-литровый 12-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью свыше 750 лошадиных сил.

Номер о-го-го

В этом отеле остановилась китайская делегация / Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Председатель КНР остановился в пятизвездочной китайской гостинице Soluxe Hotel, что рядом с китайским ландшафтным парком «Хуамин» — на улице Вильгельма Пика, 16.

Рядом проходят поезда МЦК и круглые сутки шумит Северо-Восточная хорда. Зато номер у товарища Си был вполне себе. Семикомнатный президентский люкс на 20-м этаже. В апартаментах площадью 373 «квадрата» шикарная гостиная, столовая, бар, кухня, две спальни с гардеробными и отдельными ванными комнатами, двумя хаммамами и джакузи. Для деловых встреч имеются переговорная и кабинет. Впрочем, большую часть времени товарищ Си проводил в Кремле.

И, конечно, мороженое

Меню официального ужина, прошедшего в первый день визита, включало множество блюд русской кухни с упором на рыбные. В Кремле подавали «Закуску из дальневосточных морепродуктов», «Блинчик с перепелкой и грибами», «Уху из стерляди с расстегаем», «Шербет из граната», «Печорскую нельму с овощами», «Оленину с вишневым соусом», а также два вида кубанского вина «Усадьба Дивноморское» урожая 2020 года. Было на званом ужине и мороженое.

— Этот десерт всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом рядовые члены китайской делегации насчет деликатесов не заморачивались. По свидетельству очевидцев, в отель, куда заселились гости, доставщики привезли десятки пакетов из «куриного» фастфуда.

Без жены

Си на этот раз был без супруги. У трапа самолета — ни барышень в кокошниках, ни песен-танцев, ни даже традиционного хлеба-соли.

— От отягощающих протокольных штучек отказались по просьбе китайской стороны, — рассказал помощник президента России по международной политике Юрий Ушаков. — Это исключительно деловой визит: переговоры, переговоры и еще раз переговоры.

Именно поэтому Си Цзиньпин прилетел без жены. А его жена Пэн Лиюань — профессиональная певица. Она выступала на сцене с ранней юности и уже в 18 начала петь перед китайскими солдатами во время конфликта 1979 года между Китаем и Вьетнамом. Больше того — вступила в Народно-освободительную армию Китая. Мегазвездой она стала в 1983-м, выступив на местном новогоднем «Голубом огоньке», который показали по телевидению. Причем, что интересно, даже с весьма специфическим, военно-патриотическим репертуаром она быстро стала всекитайской примой.

Пэн Лиюань еще и продюсер — она возглавляет главный армейский ансамбль песни и пляски. А еще она исполняет оперные арии и в качестве оперного сопрано объехала полмира, выступая в США, Европе и России. Однажды пела даже с хором Александрова — исполнила «Ой цветет калина». Причем первый куплет — на русском языке! Это сейчас она профессор, начальник Академии искусств НОАК, генерал-майор. А когда познакомилась с 33-летним вице-мэром небольшого (по китайским меркам) пятимиллионного городка Си Цзиньпином, ей было всего 24 года.

Впрочем, она уже и тогда была звездой. Как считают многие китайцы, Пэн Лиюань — это тот редкий случай, когда женщина не остается в тени великого мужа. Больше того: до середины 2000-х о Си Цзиньпине в Китай мало кто знал, а Пэн знали многие. Она — вторая супруга Си. Первая жена Кэ Линлин, врач по образованию, была дочерью посла Китая в Великобритании. Отношения с экстравагантной светской дамой с высокими карьерными устремлениями у провинциала Си не сложились. Через три года они расстались, Кэ Линлин уехала в Европу и там осела. Детей у них не было. А вот в браке с Пэн родилась дочь, которой уже 21 год и которая, по слухам, учится в Гарварде под чужим именем.

КСТАТИ

11 ноября 2014 года на одном из мероприятий саммита АТЭС на водном стадионе в Пекине Пэн Лиюань сидела между своим мужем и Владимиром Путиным. Решив, что стало прохладно, президент России накинул плед на плечи Пэн, видео этого эпизода стало популярным в интернете. Чуть позже Пэн передала плед сопровождающему охраннику и надела пальто. Жест Путина вызвал бурное оживление как в блогосфере, так и в околополитических кругах, и не только в Китае, но и на Западе.

Комментаторы отметили, что жест Путина не вполне укладывается в восточный этикет обращения с замужней женщиной. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков справедливо заметил, что жест Путина надо воспринимать как галантный джентльменский поступок.