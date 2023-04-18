Личная поддержка: президент России Владимир Путин впервые посетил военные штабы в Херсонской области и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин (слева) и командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич (справа) во время посещения военного штаба на Херсонском направлении. Заслушав доклад, российский лидер посетил штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР / Фото: Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Во вторник, 18 апреля, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток», которые участвуют в спецоперации на Украине.

Посетил херсонский штаб

Владимир Путин прибыл в Херсонскую область на вертолете, а затем на внедорожнике отправился в штаб. Там его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич. Он доложил президенту РФ, что группировка «занимает оборону в соответствии с распоряжением».

На открытии совещания в штабе группировки войск «Днепр» глава государства сказал, что не хочет отвлекать никого из командования от выполнения своих прямых обязанностей.

— Работаем по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, — сказал российский лидер.

Владимир Путин попросил начать доклад с ситуации на херсонском и запорожском направлениях. После этого он обратился к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому с просьбой высказать соображения о положении сил на этих участках фронта.

— Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генеральный штаб очень высоко оценили его, — отметил Владимир Путин.

О приезде не знали до последнего

Кроме этого президент приехал в Луганскую Народную Республику, где встретился с командующим Национальной гвардией «Восток» Александром Лапиным. Российский лидер заслушал доклады командующего и других офицеров об обстановке в республике.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что поездка на территорию новых регионов — это важная часть работы главы государства.

— Сейчас президент все чаще посещает новые регионы. Он проводит проверки штабов, получает оперативную информацию на месте о ходе проведения СВО. Это важно для верховного главнокомандующего. Он таким образом ведет свою работу, — сообщил Дмитрий Песков.

В поездке Владимира Путина не сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. По словам Пескова, это было необходимо из соображений безопасности, так как собираться высшему военному руководству в одном месте вряд ли целесообразно. Он отметил, что Шойгу принимал участие в совещании Путина с военными в Херсонской области по видеосвязи, а Герасимов — в ЛНР. Песков добавил, что в ЛНР на совещании также присутствовали командующие группировками войск «Юг», «Центр» и «Запад» Сергей Кузовлев, Александр Мордвичев и Евгений Никифоров, а также замкомандующего Объединенной группировкой войск Александр Лапин и командующий группировкой сил Росгвардии Сергей Бойко.

— Военачальников приглашали на совещание по видео-конференц-связи, о том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут, — заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что поездки Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее. Путин сам прибыл в штабы, «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что совещание Владимира Путина с военнослужащими на территории республики в очередной раз подтверждает вовлеченность руководителя государства в ход специальной военной операции.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, приезд президента показывает врагам, что русский народ ничего не боится.

— Это знаковое событие, как и посещение президентом Мариуполя. Простым людям, военным начальникам, солдатам важно видеть, что Владимир Путин поддерживает их лично, не прячется и готов тратить свое время на поездки в новые регионы России. А для наших противников это знак — все находится под пристальным вниманием, и лезть на рожон не надо, — сказал Кошкин.

Передал святыню

Кроме этого президент России поздравил военных с праздником светлой Пасхи. Владимир Путин подарил военным копию иконы, которая принадлежала, как он подчеркнул, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи». Святыня представляет собой икону-складень с образом Спаса Нерукотворного. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин говорил о Петре Ванновском.

— Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших Вооруженных сил. И вот эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III. Оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил. И у нее было две копии. Одна копия была оставлена в Херсонской области, и вторая копия — в ЛНР, — отметил Дмитрий Песков.

Икона «Спас Нерукотворный» — одно из немногих изображений Спасителя, которое признается и бесконечно почитается православной церковью. Считается, что первообраз не был написан человеческой рукой, а его появление было чудом Господним. Поэтому икона и именуется «Нерукотворной». Год создания образа неизвестен, но религиозные источники относят его ко времени, когда Иисус еще жил на земле.

КСТАТИ

Президент России Владимир Путин уже во второй раз посещает новые территории. Первую поездку он совершил 19 марта 2023 года. Тогда президент посетил Мариуполь. Он осмотрел ряд объектов города, в том числе береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места, а также пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей Владимир Путин зашел к ним домой.

СПРАВКА

Священное изображение Спаса Нерукотворного является первой христианской иконой — основой всего православного иконопочитания. Художники Сретенских мастерских создали не список, не копию, а абсолютно новый образ Спаса Нерукотворного — лик Христа, изображенного на хоругвях русского воинства, с которыми солдаты шли в бой. Икона написана по всем традициям русской иконописи XIV–XV веков.