Москва и Берлин утверждают: «Северный поток — 2» будет реализован. Что же происходит на самом деле

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Большая политика часто опирается на различные размеры. Вот и не прекращаются игры вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Информация, поступающая в последние дни, относительно завязшего на последней стадии достройки газопровода — довольно противоречивая.

И настораживающая. Недавно в немецкой прессе появились утечки, что Вашингтон готов отступиться от идеи обложить проект санкциями так, чтобы он не продвинулся ни на метр, — и вместо этого дать возможность русским достроить газопровод. Но при определенных условиях, например, чтобы транзит газа через Украину не прекращался и даже не сокращался. Это условие делает вообще все строительство «СП-2» бессмысленным. Поскольку изначальная идея в «СП-2» была как раз в том, чтобы сократить транзитную зависимость от капризной Украины.

Газотранспортная сеть Украины изношена, и «СП-2» должен был ее заменить уже в обозримом будущем. А теперь что же, из-за ультиматума США еще и в ремонт трубы на Украине «Газпрому» вкладываться, чтобы сохранять транзит? Абсурд. Изначально речи не было ни о каком «лишнем» или «дополнительном» газе для «СП-2». Спрос на газ в Европе и так уже стагнировал, а после пандемии пройдет еще не один год, чтобы спрос восстановился хотя бы до уровня 2019-го.

Россию и ЕС связывают еще два газопровода — «Ямал — Европа» (еще с советских времен, через Белоруссию и Польшу) и «Северный поток — 1». Европейцам просто не нужно намного больше газа. Его там некому покупать будет. Именно поэтому заключенный год назад пятилетний контракт «Газпрома» о транзите через Украину воспринимался как последний: российской корпорации невыгодны завышенные украинские тарифы за транзит.

И даже в случае достройки «СП-2» возникает проблема его окупаемости. Новый газопровод должен будет работать в соответствии с законодательством ЕС и недавно внесенными изменениями в Третий энергопакет, согласно которому «Газпром» сможет использовать «СП-2» после ввода в эксплуатацию только наполовину. А вторая половина мощностей должна быть зарезервирована за какими-то другими поставщиками-конкурентами. Непонятно, правда, где их взять, этих конкурентов. Ведь таковых в Балтийском регионе нет в принципе. На днях советники из окружения нового президента США Джо Байдена дали понять, что вопрос санкций против «СП-2» будет решаться уже после завершения строительства.

И на основе неких договоренностей с европейцами, прежде всего с Германией. И вот на днях отголоском таких рассуждений прозвучал призыв председателя внешнеполитического комитета бундестага Норберта Реттгена ввести мораторий на достройку газопровода.

Он рассматривает это именно как «паузу для начала переговоров», тема которых: как исключить использование трубопровода в качестве «геополитического оружия против ряда восточноевропейских государств». Из таковых самую жесткую оппозицию проекту составляет Польша. И не очень верится, что ее удастся сбить с ее антироссийского настроя. В то же время пока официальная позиция Берлина и лично Ангелы Меркель остается неизменной: газопровод надо достраивать.

После известной истории с оппозиционером Навальным германская оппозиция призвала пересмотреть отношение Берлина к проекту. Наиболее резко против него выступают «зеленые». И это важное обстоятельство стоит учесть, поскольку не исключено, что после осенних парламентских выборов в ФРГ (а Меркель уже не будет баллотироваться и уходит в отставку) голоса именно «зеленых» потребуются для формирования новой правительственной коалиции. Против газопровода также высказался Париж. Хоть его слово тут большого значения не имеет (все решения на уровне ЕС и непосредственно причастных ФРГ и Дании уже приняты) — это все равно настораживает.

США уже ввели против газопровода целый ряд санкций, существенно затормозивших его строительство. Многие считают, что главный мотив — сугубо экономический: Америка тем самым продвигает в Европу свой сжиженный природный газ и пытается устранить конкурента (пока трубопроводный газ несколько дешевле СПГ, хотя разрыв в ценах сокращается). Такой мотив действительно существует, однако сбрасывать со счетов «идеологическую» составляющую внешней политики все же не стоит: подавляющая часть американских политиков верит, что русские используют газ, чтобы делать союзников США по НАТО зависимыми от российских поставок.

Санкции против «СП-2» были включены в оборонный бюджет США. Они теперь расширены также на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Ramboll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под эмбарго США также попало судно-трубоукладчик «Фортуна», участвующее в завершении строительства.

Самое обидное, что строить-то осталось всего ничего —148 километров труб (120 километров в датских водах и 28 — в немецких). Дания и Германия еще до ввода санкций выдали той же «Фортуне» необходимые разрешения. Немецкое, кстати, действует до конца мая.

При этом у экспертов есть сомнения в том, что одна баржа «Фортуна» может справиться с достройкой. Ей в помощь готовится другое судно — «Академик Черский», переброшенное с Дальнего Востока. Однако до Дании «Черский» пока так и не добрался (потребовалось значительное переоснащение под проект). Видимо, сказываются также сложности с сертификатами из-за санкций США.

ЕС официально уже признал невозможность ввести свои санкции против проекта. Однако теперь, когда в политической атмосфере появились такие слова, как «переговоры» и «мораторий», есть вероятность того, что в этих переговорах проект и замотают до смерти. Тем более что вот уже и сама Меркель говорит, что, мол, разногласия с Америкой по «СП-2» не такие уж большие. За этим может скрываться лишь тактика Меркель протянуть до осенних парламентских выборов. В случае если в новой правительственной коалиции окажутся «зеленые», на «СП-2» с высокой вероятностью будет поставлен крест.

Так что если Россия не успеет достроить газопровод к лету, то можно говорить уже о том, что она не достроит его никогда. Но даже в случае успешного завершения самого строительства, в которое вложено более 10 миллиардов долларов (половина из них — «Газпромом»), все проблемы в плане использования газопровода на полную мощность не кончатся, а лишь начнутся. На днях «Газпром» в инвестиционном меморандуме накануне выпуска облигаций честно предупредил инвесторов, что проект «СП-2» может быть приостановлен или полностью прекращен из-за политического давления, а компания может не вернуть вложения.