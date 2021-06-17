«Пережил унижение нации»: что писали СМИ о встрече Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

16 июня в Женеве состоялся разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В рамках встречи лидеры двух государств обсудили вопросы кибербезопасности, ситуацию на Украине, ядерное вооружение и дело Алексея Навального. Байден назвал атмосферу диалога «хорошей и позитивной», а в Совете Федерации допустили настроение «сдержанного оптимизма» в отношении события. «Вечерняя Москва» узнала, как на разговор Путина и Байдена отреагировали западные СМИ.

«Нелепые заявления»: дело Навального и Black Lives Matter

Путин и Байден поговорили о соблюдении прав человека: их мнения оказались полярными, пишут в BBC. Российский лидер уверенно отверг опасения США касательно отравления Навального. По словам президента РФ, осужденный преступил закон и был осведомлен о грядущем заключении по возвращении из Германии. Путин сделал акцент на движении Black Lives Matter, напомнив, что Россия не хочет допускать таких беспорядков на своей территории. Байден возразил собеседнику, назвав его заявления «нелепыми», отметили в издании. По словам американского лидера, права человека в США играют первостепенную роль.

Эту часть диалога скептически оценили в Bloomberg. Там написали, что Путин всячески игнорировал вопросы о правах человека в России. Вместо этого президент предпочел «критиковать США в рамках пресс-конференции», последовавшей за встречей. Российский лидер вспомнил о тюрьмах ЦРУ периода 2000-х годов и захвате Капитолия в 2021-м.

Телеканал France 24 также поддержал Байдена в вопросах обсуждения человеческих прав. Его заявление о том, что последствия смерти Навального будут «разрушительными для России», в СМИ назвали «самым сильным».

«Агрессивная внешняя политика»: Россия и Украина

Агентство Reuters сослалось на мнение специалиста по России и Евразии Мэтью Шмидта, который заявил: «Байден стремится подорвать значимость Путина на мировой арене». Для этого, по словам эксперта, американский лидер использует особые рычаги давления. Стоит ждать ответной реакции со стороны России, пишет СМИ.

В Reuters не упустили возможности вспомнить о прошлом президента Путина, оценивая внешнеполитическую ситуацию в РФ. Агентство указало на то, что раньше Путин был агентом КГБ: «Он пережил распад Советского Союза и унижение для всей нации, а теперь стремился исправить это при помощи ведения агрессивной внешней политики». Reuters приводит в пример присоединение Крыма и поддержку Россией жителей Восточной Украины.

Кибератаки: что может перечеркнуть результаты встречи

Путин ответил на обвинения Байдена в том, что Россия вовлечена в кибератаки против США. Как отметили в Bloomberg, Байден указал на «значительные возможности США в киберпространстве» и напомнил о возможности их применения в случае нарушения Россией основных норм взаимодействия. Данную перспективу западные журналисты оценили как кардинальную меру. По их мнению, последующие кибератаки могут вызвать весомый ответ со стороны США. Такая реакция сведет на нет весь «оптимизм» саммита и благие намерения обоих лидеров, считают они.

В CNN уверены, что Путин придерживался заранее выбранной стратегии, отрицая роль России в кибератаках против США. В результате встречи российский лидер отметил, что три часа «откровенного» разговора с Байденом не привели к эмоциональному единению с собеседником, пишут на сайте телеканала.

Война без победителей

В рамках встречи Путин и Байден отметили важность продления СНВ-3 и подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей. Вашингтонская правозащитная группа положительно оценила это заявление, сказав, что подобный вывод крайне важен для снижения ядерных рисков. Об этом написали на сайте Radio Free Europe. Также в СМИ отметили, что сомнения о тайной разработке Россией ракеты, нарушающей договор о РМСД, сохраняются и по сей день.

BBC сделали акцент на том, что Путин не раз подчеркнул значимость России как ядерной державы. Это обстоятельство, по мнению лидера РФ, очень серьезное, несмотря на то, что экономика США более продвинута.

«Предсказуемо и рационально»

Многие зарубежные СМИ писали о том, что разговор Путина и Байдена оказался не столь продуктивным. На Radio Free Europe рассказали о «скромных результатах» встречи двух президентов. Итоги диалога оправдали низкие ожидания обеих сторон: в течение нескольких месяцев после события могут вновь «вспыхнуть» всем знакомые проблемы, предупредили там.

В CNN отметили, что выступление Путина было предсказуемым и абсолютно рациональным. Российский лидер следовал выбранной стратегии.

BBC также упомянули и о подарках Байдена для Путина — солнцезащитных очках-авиаторах и хрустальной статуэтке в виде бизона. О подарке российского лидера — письменного набора, расписанного под хохлому, — в СМИ умолчали.