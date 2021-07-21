Любовь и деньги навсегда: итоги встречи Путина и Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Очередная встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в Санкт-Петербурге. Чего хотел белорусский лидер от главы нашего государства? Как обычно, братской любви и денег.

Встреча заранее не анонсировалась, ее не было в графике российского лидера. Создалось впечатление экстренного характера переговоров. За последний год вокруг Белоруссии произошло столько событий, что предлогов для срочного «разговора по душам» хоть отбавляй. На сей раз речь шла об экономике, поскольку Белоруссия оказалась под тяжелым гнетом западных санкций.

Основной итог: Белоруссия получила от России богатую преференцию. Российский газ в 2021 году будет предоставлен по цене 120 долларов за тысячу кубометров. Немногим дороже цены на газ на внутреннем рынке для граждан России, где уровень газификации, кстати, ниже, чем в Белоруссии. Таким образом, Россия в очередной раз проявляет в отношении своего партнера невиданную щедрость.

Посмотрим на рынок без эмоций. В Европе цены на газ растут как на дрожжах. Спотовая цена достигла 450 долларов, Газпром по трубе гонит газ по 240 долларов. К концу года цена поднимется до 280 долларов. Если Белоруссия закупает у России 20 миллиардов кубометров газа, то скрытая помощь составляет 2,4 миллиарда долларов в год. Ежегодный общий объем российской помощи Белоруссии достигнет 5–10 миллиардов долларов.

50 процентов белорусского ВВП — это экономические связи с Россией. Для России Белоруссия — второй после Германии экономический партнер. По оценке западного агентства Bloomberg, объем поддержки, оказанной Россией за 15 лет, достиг 100 миллиардов долларов. Поток не иссякает. В этом июне Белоруссия получила от России, которая осталась ее последним кредитором, очередной транш в 1,5 миллиарда долларов. Для Белоруссии очень много, ее ВВП составляет 60 миллиардов долларов. В пересчете на душу населения ВВП Белоруссии в два раза ниже, чем в России, но вдвое выше, чем на Украине. Впрочем, ее извилистый путь — особая тема.

Давно уже минули времена, когда наша страна поддерживала экзотические режимы, которые после очередного переворота лицемерно заявляли, что вступили на путь социализма. Сегодня в Кремле во внешней политике не разбрасываются деньгами из романтических иллюзий. Резонный вопрос: из каких соображений Россия поддерживает Белоруссию?

Белоруссия уже давно подписала с Россией Союзный договор, но не делает видимых шагов для интеграции, оберегая статус независимого государства, впервые в своей истории полученный после распада СССР. Тем не менее Белоруссия — важная часть русского мира, хотя и не часть РФ. Это одна из тех стран, где русский язык имеет статус государственного, а русский человек не испытывает никаких внутренних и этнических надломов. Из геополитических соображений, а также из чувства исторической целесообразности, ведь никто не отказывается от идеи воссоединения русского мира, России важно поддерживать Белоруссию.

Фото: Администрация президента РФ

По моим наблюдениям, к белорусам у русских особое отношение. Это едва ли не единственный из окрестных народов, про кого мы не рассказываем анекдотов. При этом в советские времена мы относились к Белоруссии как к ненастоящей республике, как к своей вотчине, считая ее абсурдным проявлением ленинской национальной политики. Но Белоруссия не является коренной и неотъемлемой частью России хотя бы потому, что шесть губерний нового генерал-губернаторства вошли в состав империи лишь в 1795 году, когда прекратило существование Великое княжество Литовское. Примерно в одно время с Закавказьем.

Связи России с этими землями всегда были прочными и взаимовыгодными. Легендарный воевода Боброк, чей засадный полк решил исход Куликовской битвы, был родом из Белоруссии. Литвины и русины, составлявшие основу войска литовского князя Ягайло, который спешил к Мамаю, сумели затормозить его движение. Дети Алексея Михайловича воспитывались ученым монахом Симеоном Полоцким, который стал первым деятелем русского просвещения и предсказал судьбу будущего царя Петра. Примеров тьма...

Название «белорусы» закрепилось только в конце XIX века, а при Екатерине II, когда земли вошли в состав Российской империи, их называли «русины» и «литвины». Только южная граница расселения белорусов по Припяти не вызывает сомнений, во все другие стороны — сплошные вопросы.

Историки обнаружили коренное белорусское население в Псковской, Тверской, даже Калужской и Московской областях. Если судить по летописям, российский Смоленск, литовский Вильнюс и польский Белосток — когда-то белорусские города. С другой стороны, до революции больше половины населения Минска, Гомеля, Витебска составляли евреи. Русских и белорусов по переписи не различали, так что споры о границах можно продолжить. Хрущев, к примеру, еще до Крыма носился с идеей передать Украине Беловежскую пущу, но Сталин возразил.

О нерасторжимых генетических связях и кровном родстве наших стран можно писать бесконечно. Но что в будущем? Для новой России точкой переосмысления ее исторической миссии стало возвращение Крыма. Почему президент Лукашенко, политическая судьба которого всецело зависит от щедрого велфера, который он исправно получает от России, не признает этот факт? Оглядывается на Запад? Но Запад его бросил. Вопрос касается многих наших партнеров, которые живут за счет гастарбайтеров, допущенных в Россию.

Будет справедливым, если очередному президенту, пришедшему к нам с протянутой рукой, выдвинут жесткое условие: сначала — признание «российской прописки» Крыма, потом — финансирование. Утром — деньги, вечером — стулья.