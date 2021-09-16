Наш дорогой друг

Фото: Пресс-служба Совфеда

Отношения Дамаска и Москвы имеют давние корни. К 80-й годовщине независимости Сирии «Вечерка» решила вспомнить, что связывает нас с этой страной и как получилось, что она стала нам так дорога. Причем во всех смыслах: геополитическом и экономическом.

Историю современного Сирийского государства можно вести с сентября 1941 года. И на протяжении большей части прошедшего с тех пор времени сначала Советский Союз, а затем Россия неизменно находились с Дамаском в союзнических отношениях.

Можно сказать, это наш главный друг на Ближнем Востоке. Как так получилось и зачем нам это? На самом деле, конечно, история Сирии, на территории которой «побывали» многие государства, насчитывает тысячелетия. Именно там примерно 10 тысяч лет назад впервые появились скотоводство и земледелие, возникли первые города как часть шумерской древнейшей цивилизации.

Если же говорить об истории новейшей, то Сирия успела недолго побывать французской колонией, что, кстати, сказывается до сих пор: многие молодые люди владеют языком Дюма и Бальзака. Нынешний президент Башар Асад получал образование в арабо-французском элитном лицее. Он даже был кавалером ордена Почетного легиона (наиболее, пожалуй, статусного во Франции), но сам отказался от него в 2018 году.

Между тем борьбой против французского колониализма был отмечен весь период между Первой и Второй мировыми войнами — после того как после распада Османской империи в 1920-м Франция получила мандат на управление Сирией. Сирийские инсургенты сопротивлялись упорно, им удавалось даже на какое-то время брать страну под свой контроль.

А после поражения Франции в начале Второй мировой марионеточный режим Виши не смог удержать контроль над этой территорией. Лишь летом 1941-го подразделения патриотического движения «Свободная Франция» с Шарлем де Голлем и Жоржем Катру во главе кое-как совладали с повстанцами. Но уже 27 сентября того же года Париж признал независимость Дамаска.

А в 1946-м Сирия окончательно избавилась и от находившегося в стране французского военного контингента, и от влияния Елисейского дворца. В послевоенные годы роль локомотива в плане развития Сирии, прежде всего экономического, взял на себя СССР. С его помощью в стране построены десятки социальных и инфраструктурных объектов (например, гидроэнергетический комплекс на реке Евфрат), созданы целые отрасли промышленности и народного хозяйства.

Сближение с Советским Союзом началось после арабо-израильской войны 1948 года, когда Москва, сыгравшая ранее едва ли не решающую роль в образовании еврейского государства, заняла сторону арабов, видя в них своих идеологических союзников в антиимпериалистической борьбе. И действительно, сначала в Египте, а затем в Сирии к середине 1950-х установились откровенно антизападные (как тогда говорили в СССР, антиимпериалистические) режимы, что вполне укладывалось в советскую доктрину о борьбе двух социальных систем с перспективой победы социализма во всем мире. Тем более что из американских объятий Дамаск вывернулся, отказавшись от вступления в антисоветский Багдадский пакт. А в 1956 году во время Суэцкого кризиса, в котором Москва решительно поддержала Египет против Лондона и Парижа, Сирия разорвала с Британией и Францией дипломатические отношения.

Фото: twitter.com//HarbiehNadie

Тогда же Вашингтон даже начал рассматривать варианты большой ближневосточной войны против расширения советского влияния, центром которой должна была стать Сирия. Но от этих планов быстро отказались. И именно тогда — после 1956 года — начались массированные поставки советских вооружений Дамаску.

Переговоры, по некоторым данным, вел лично маршал Георгий Жуков. Собственно, Сирия совместно с Ираком и Афганистаном в конце 50-х — начале 60-х была основным получателем советских вооружений наряду со странами Варшавского договора, и так продолжалось до начала 1980-х, когда Сирия выступала вообще едва ли не главным покупателем советского оружия за пределами Варшавского договора.

Короткая история попытки создания единого арабского государства Сирии и Египта в 1958-м (просуществовало три года и развалилось после переворота в Египте и прихода к власти Гамаля Абдель Насера) мало повлияла на отношения Москвы как с Дамаском, так и с Каиром. Обе страны виделись форпостом борьбы с империализмом на Ближнем Востоке и его главным «агентом» — Израилем, который советская пропаганда иначе как сионистским государством и не называла (дипотношений уже не было). И Насер, и пришедшая к власти в Сирии в результате переворота в 1963 году Партия арабского социалистического возрождения («Баас») во главе с Хафезом Асадом (отец нынешнего президента) виделись Кремлю как главные проводники идей социализма в Ближневосточном регионе. Их СССР готов была всемерно поддерживать — в том числе и в их военных авантюрах, каковой стала Шестидневная война с Израилем 1967 года.

Правда, несмотря на советскую технику и советских военных советников, сирийские войска потерпели тогда разгромное поражение. Однако после убийства Насера и прихода к власти в Египте прозападного Анвара Садата ставка на Дамаск как главного союзника в регионе лишь усилилась. Именно Садат начнет сближение с ненавистным Кремлю Тель-Авивом. (Советско-египетские отношения более или менее наладятся уже после смерти Садата в 1981 году.)

В итоге военные поставки Дамаску еще более увеличились. Это возымело кое-какой эффект: в войне Судного дня в 1973 году сирийская армия выглядела уже не так позорно, хотя все равно проиграла. Тем не менее режим Асада устоял, несмотря на начавшиеся еще в конце 70-х — начале 80-х первые выступления исламистов из числа «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Их демарш был жестко подавлен, и никаких особых возражений по части «нарушения прав человека» у Запада тогда не возникало.

Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Начавшаяся в 2011 году гражданская война была во многом спровоцирована как Западом, так и консервативными режимами стран Персидского залива, которые решили покончить с режимом алавитов (адепты этой эзотерической мусульманской секты составляли костяк партии «Баас» и армии Сирии. — «ВМ»), представлявших лишь 10% населения страны. Этому способствовал и подъем исламизма в регионе после вторжения США в Ирак и Афганистан. И в 2015 году на помощь Дамаску снова пришла Москва.

Еще до начала войны Россия списала Сирии (страна на тот момент была еще платежеспособна) долги почти в 10 миллиардов долларов. Сейчас о «рентабельности» нашей политики в отношении Сирии говорить не приходится: она рассматривается как наш форпост в борьбе с мировым джихадом. Особенно после того, как в Афганистане пришел к власти «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в РФ), что может способствовать расползанию исламизма по странам Средней Азии. Впрочем, в геополитике действуют свои представления о том, что выгодно, а что нет.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин встретились в Москве. Как сообщил 14 сентября пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, стороны обсудили ситуацию в Сирии, положение дел в Афганистане, обменялись мнениями о дальнейших планах по дальнейшему развитию взаимодействия.