Политолог Журавлев: Вариант вхождения ЛНР в состав России вполне возможен

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Вхождение Луганской народной республики в состав России обеспечит региону дополнительные меры защиты. И любые попытки украинской стороны атаковать «новый субъект федерации» будут рассматриваться Москвой как посягательство на территориальную целостность страны. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, первые заявления о возможном вхождении ЛНР и ДНР в состав России прозвучали еще восемь лет назад:

— Вариант вхождения республики в состав России вполне возможен. Я не уверен, что это — правильный шаг, но решать это все-таки людям на референдуме. Мне кажется, что именно сейчас — не самое лучшее время для реализации этих целей. Можно было немного подождать, пока дым рассеется, и уже потом поднимать эту тему. С другой стороны, этого очень хотят жители региона, которые устали от неопределенности. Понятно, что ЛНР и ДНР — небольшие и очень подверженные негативному воздействию и атакам со стороны украинской армии, поэтому логика подобных призывов вполне понятна.

При этом эксперт отметил, что нынешнее заявление главы ЛНР о намерении провести референдум о вхождении в состав РФ вовсе не означает, что соседняя ДНР пойдет по такому же пути:

— Республики живут по-разному, у них много общего, но еще больше отличий. Донецкая народная республика намного больше по территории, фронт к ней ближе, а вот до Луганска уже не долетают снаряды. То есть если выбирать, кому больше нужно вхождение в состав РФ, чтобы усилить меры безопасности, то с уверенностью можно сказать, что ДНР. Этот регион даже больше в этом нуждается.

Журавлев отметил, что нет никакого смысла рассуждать о том, как вхождение республик в состав России отразится на отношениях между Москвой и Киевом:

— Отношения уже невозможно ухудшить еще сильнее. Кроме того, Украина рассматривает Луганск и Донецк тоже как вражеские регионы, которые на стороне так называемой страны-агрессора. Но понятно одно: что вхождение ЛНР и ДНР в состав России станет существенным гарантом того, что по регионам перестанут стрелять. Так как любые попытки напасть будут расцениваться Москвой, как посягательство на территориальную целостность уже Российской Федерации.

Что касается южных регионов Украины, которые сегодня находятся под контролем российской армии, по словам Журавлева, есть небольшая вероятность, что в будущем жители Херсона, Одессы и Николаева пожелают войти в состав РФ:

— Понимаете, Херсонская, Николаевская и Одесская области никогда Украиной не были. В XVIII–XIX веках именно эти регионы назывались Новороссией, а не восточные области, как некоторые полагают. Донецк и Луганск и так были всегда российскими землями, поэтому не было смысла их отдельно вводить в Новороссию. Именно поэтому наша армия так активна именно на юге Украины. Но опять же, вопрос о вхождении этих земель в состав нашей страны можно поднимать лишь в том случае, если большой процент жителей выскажутся «за».

В заключение собеседник «ВМ» отметил, что непонятной остается судьба самой Украины. В будущем перед Киевом возникнет вопрос, какой статус нести стране: оставаться унитарным государством или трансформироваться в федерацию.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав России. По его словам, это будет референдум, «на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет мнение по поводу вступления в РФ».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.