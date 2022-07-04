России нужна национализация элит: они должны ориентироваться только на нашу страну

Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия Горбачева в Восточный Берлин. Справа — Раиса Горбачева. Так воссоединилась Германия / Фото: Boris Yurchenko / AP / ТАСС

«Запад никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC. А почему мы доверяли Западу раньше? Как теперь стоит вести себя с США и их сателлитами? На каких принципах России нужно строить внешнюю политику? Об этом рассуждают историки, социологи, политологи и экономисты. Вопросы не праздные, ведь они касаются будущего нашей страны.

Принято считать, что Россия начала доверять Западу при Петре I. Сергей Соловьев, главный редактор журнала «Скепсис», доцент факультета социальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, считает, что это не так.

— Петр I никогда не доверял Западу, а лишь адаптировал его военные и управленческие технологии, чтобы потом этот же Запад (в лице, например, Швеции) бить, — пояснил Сергей Михайлович.

Доверие же Западу для российских правителей практически всегда граничило с предательством национальных интересов. Яркий пример — император Петр III. Будучи первым представителем Гольштейн-Готторпской династии на российском престоле, он открыто поддерживал... врага России в Семилетней войне — прусского короля Фридриха II. Больше того, Петр тайно помогал своему кумиру, передавая информацию о численности русских войск. В итоге спас Пруссию от полного поражения. Император-предатель с легкостью пожертвовал интересами России ради своего немецкого герцогства и дружбы с Фридрихом.

— Доверие России Западу всегда было ситуативным и носило крайне непродолжительный характер, — рассказывает Сергей Соловьев. — Один из редких примеров — Великая Отечественная война. Поскольку враг у нас был общий, на какое-то время возникло даже боевое братство.

Военный эксперт, полковник ВС России в отставке Андрей Земцев уточняет:

— О каком боевом братстве речь, если, например, всю помощь американцы нам поставляли по программе ленд-лиза, т.е. в долг! Сейчас мало кто помнит, но этот долг мы окончательно отдали только летом 2006 года — спустя 60 с лишним лет после войны.

И все-таки период доверия между Россией и Западом был — в конце 1980-х и 90-х годах. И он тоже, как и в случае с Петром III, был очень похож на предательство.

— Примеров много. Один из самых ярких — расширение НАТО на Восток. Горбачеву пообещали, что если Германия объединится, то новые страны к востоку от нее в НАТО вступать не будут. Он поверил или сделал вид, не потребовав письменных гарантий. Результат все мы видим, — рассказывает Сергей Соловьев. — НАТО — у границ России.

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Подражая, выглядим глупо

Как пояснил Сергей Соловьев, Россия уже несколько веков пытается подражать Западу. Возник настоящий карго-культ, когда мы пытаемся слепо копировать западные образцы всего и вся, пытаясь стать такими же «продвинутыми».

— Еще Чацкий в «Горе от ума» высмеивал привычку света следовать парижской моде, — рассказывает эксперт. — Но карго-культ жив и сейчас.

Сергей Соловьев привел в пример строительство Юрием Лужковым делового центра Москва-Сити.

— Если есть лондонский Сити, есть Манхэттен, то и в Москве должен быть деловой центр с такими же огромными башнями. Это карго-культ в чистом виде, — пояснил Сергей Михайлович.

Позднее новый мэр столицы Сергей Собянин справедливо назвал Москву-Сити «градостроительной ошибкой». Город был вынужден вложить огромные деньги, чтобы окрестности делового центра не превратились в гигантскую пробку.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев уточняет:

— Карго-культ и феномен доверия Западу очень тесно связаны. Ведь если мы кому-то подражаем — в музыке, одежде, деловом этикете, то, по определению, высказываем этому объекту доверие. Мы говорим — вот образец, которому нужно следовать. И это доверие может распространяться довольно широко. Почему Горбачев поверил западным политикам, что НАТО не будет расширяться? Потому что он сам пытался следовать их якобы «демократическим» устремлениям, толком не разобравшись, насколько они демократические на самом деле.

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Европейцы всегда были грабителями

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, считает, что в политике верить нельзя никому.

— Ну вот отвернулись мы от Запада и повернулись, скажем, к Индии и Китаю. И что? Они тоже обманут, поскольку это национально ориентированные страны и действуют исключительно в своих интересах, — пояснил Алексей Алексеевич. — Как говорит мой знакомый из «Газпрома», только стопроцентная предоплата — гарантия крепкой и надежной дружбы. Иными словами, нужно быть прагматиками. Верить следует не словам, а более конкретным материям.

Замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин считает, что верить европейским лидерам нельзя ни в коем случае.

— Есть распространенный миф, что якобы в европейской политике принято руководствоваться нормами морали. Такого никогда не было и не будет, — убежден эксперт. — Европейцы всю дорогу грабили и убивали: индейцев в Америке, индусов в Индии, арабов и негров — в Африке, китайцев — в Китае. Обман и насилие — их главные политические инструменты. Ну вот как, например, можно верить Германии и Франции, которые подписали Минские соглашения? Ведь они не соблюдались. Порошенко, а потом Зеленский устраивали настоящий геноцид в Луганске и Донецке, а Европа закрывала на это глаза. Да еще и Россию обвиняли, что, дескать, Минские договоренности нарушает она.

Тем не менее, как считает эксперт, в России есть целая группа высокопоставленных людей, считающих, что вести переговоры с Западом нужно. Как и доверять достигнутым договоренностям.

— Я бы назвал эту партию «хотим вернуть, как было», — пояснил Владимир Леонидович. — Эти люди верят, что время можно обратить вспять и оказаться в ситуации даже не до спецоперации, а до присоединения Крыма. Им очень нравилось жить в том времени: без санкций, с открытыми границами, недвижимостью и иными активами за рубежом.

Фото: president.gov.ua

Пора выбрать врагов и друзей

Георгий Федоров, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ, считает, что ничего хорошего Запад нам никогда не приносил: — Наполеон, Крымская война, интервенция во время Гражданской войны, Гитлер... Теперь вот ставленник НАТО Зеленский, — перечисляет Георгий Владимирович. — Запад всегда несет угрозу России. Поэтому ни о каком доверии речи не может быть в принципе.

Сейчас, по мнению эксперта, России следует пересмотреть свою политику, которую она вела последнюю треть века и которая направлена на интеграцию с Западом.

— Нужно, например, выйти из ВТО, которая тормозит развитие нашей промышленности. Нужно любыми способами, вплоть до промышленного шпионажа, добывать новейшие технологии, которых нас лишили. А еще крайне важно провести национализацию элит, о которой говорил Владимир Путин, — считает эксперт. — Ведь обратите внимание, для огромного количества нашей бизнес-элиты Запад — это дом. А Россия — просто грядка, на которой они временно зарабатывают. Такого быть не должно. Интересы национальных элит должны быть связаны исключительно с Россией, иначе нам такие элиты просто не нужны! Они в любой момент предадут и продадут.

По мнению Георгия Федорова, нужно менять и внешнюю политику.

— Нужно дружить с соседями, учитывая при этом национальные интересы. Не нужно наступать на грабли, как Горбачев и Ельцин, которые буквально сдавали страну, лишь бы их на Западе по головке погладили, — пояснил Федоров. — Во внешней политике нам нужно четко определиться, кто друг и кто враг, как, например, это сделали США, Израиль и, в свое время, Советский Союз. Вот Турция нам, например, кто? Если друг, то почему мешает в Сирии и поддерживает Зеленского? Если враг, то почему мы отправляем ей газ и туристов? России нужно четко расставить приоритеты.

Также, по мнению эксперта, политика России по отношению к Западу должна быть более гибкой.

— Запад, на самом деле, очень неоднороден. Это, мягко говоря, не монолит. Есть, например, русофобская Польша и есть вполне лояльная к нам Венгрия, — перечисляет Федоров. — А еще внутри даже, казалось бы, недружественных стран есть люди, которым Россия симпатична. С ними нужно поддерживать связь.

Виталий Караев уточняет:

— У нас есть такой инструмент, как Россотрудничество. По идее, цель организации — популяризация России за рубежом. Проблема в том, что эта работа ведется довольно формально. Мы привыкли работать с официальными лицами, ходить по светским приемам, говорить дежурные слова о давних связях с какой-то страной. Проблема в том, что все это уже давно не работает. Когда наступает обострение геополитической обстановки, нас просто «отменяют», «сливают», и все.

Эксперт привел в пример Францию.

— Почему мы не сотрудничали с лидерами «желтых жилетов»? Ой, они бунтовщики. Почему не работали с людьми Марин Ле Пен? Ой, они крайне правые, почти фашисты. Почему не дружили с антиглобалистами? Ой, это какие-то маргинальные леваки! И что в итоге? Нам во Франции не на кого опереться, хотя лояльные или потенциально лояльные России люди там всегда были и есть.

По мнению Караева, одна из главных ошибок России — попытка взаимодействовать исключительно с элитами.

— Американцы на Украине поступали значительно умнее. Пока мы дружили с Януковичем, они поддерживали Майдан, т.е. улицу, которая его ненавидела. Они работали с простыми людьми и достигли успеха.

Эксперт считает, что внешняя политика России должна стать более гибкой. Нужно влиять не на элиты враждебных стран — это затруднительно, а на их народы.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Такие ключевые понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, доверие к мировым валютам, подорваны Западом во имя устаревших геополитических иллюзий.

СПРАВКА

Архив Национальной безопасности США обнародовал документы 1990–1991 годов о вопросах объединения Германии и присутствия НАТО в странах Восточной Европы. Согласно документам, Генсек Советского Союза Михаил Горбачев согласился на объединение ГДР и ФРГ и вывод советских войск в обмен на гарантии нерасширения НАТО на восток. Но в 1994 году Билл Клинтон принял решение о продвижении НАТО на восток, заявив, что СССР уже нет. И это при том, что Россия является официальным преемником Советского Союза.

В 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия — с этого началось расширение НАТО на восток. В 2004 году к НАТО присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2009 году — Албания и Хорватия. В 2017 году — Черногория, в 2019-м — Северная Македония.