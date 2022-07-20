Что мешает встрече Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ / president.gov.ua

Президент России Владимир Путин на саммите в Тегеране оценил шансы на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил об отсутствии у украинских властей желания выполнять договоренности, которые были достигнуты ранее в Стамбуле. Конечный результат переговоров зависит не от посредников, а от желания сторон исполнять достигнутые ранее договоренности, отметил глава РФ. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», что мешает встрече двух президентов.

Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что данной встрече препятствует необязательность Киева в выполнении взятых на себя обещаний.

— Украина отказывается от переговоров. Также нет никакой уверенности, что сейчас есть четко согласованная повестка для этой встречи. Встреча первых лиц — это не начало пути, а его конец. Должны быть предварительная базовая договоренность и переговоры на дипломатическом уровне. Это означает, что существуют некие позиции, которые можно уточнить и согласовать. В данный момент этой позиции нет. Также Украина ни разу за историю своего существования не выполнила ни одной договоренности, — подчеркнул эксперт.

В свою очередь политолог Сергей Маркелов отметил, что личная позиция Владимира Зеленского и влияние США на его мнение не способствуют встрече с Путиным в ближайшем будущем. Президент Украины не уверен в своих силах на данный момент, подчеркнул эксперт.

— Ближайшее время встреча Путина и Зеленского невозможна. Руководство Украины не доверяет России из-за влияния американских консультантов. Я думаю, они убеждают Зеленского, что нельзя идти на переговоры при больших потерях и слабой позиции. Путин морально и политически его побеждает. Более того, президент Украины ждет команды, когда можно пойти на этот шаг, — пояснил Маркелов.

До этого военные эксперты в беседе с «ВМ» представили свои прогнозы, когда и как закончится спецоперация.