Энергоблок № 1 Запорожской атомной электростанции в Энергодаре / Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

1 сентября на самой крупной атомной электростанции Европы, которую обстреливают украинские военные, начнется проверка Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы правительства Украины. По данным газеты, инспекция продлится до 3 сентября.

— Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует оставить несколько человек на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе, — заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, миссия МАГАТЭ состоит примерно из 15 сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности.

— Россия взяла под контроль Запорожскую АЭС в самом начале спецоперации. Дело в том, что, по данным нашей разведки, эти АЭС могли использоваться Украиной для создания «грязной» ядерной бомбы, — пояснил военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Эта бомба может быть легко изготовлена из содержащихся на территории АЭС ядерных отходов, а потом сброшена на территорию России. Никакими разрушениями она не грозит, но местность на сотни лет можно сделать непригодной для жизни.

С марта, как пояснил эксперт, ВСУ регулярно обстреливают Запорожскую АЭС — чтобы наши Вооруженные силы с этих объектов ушли. При этом Украина утверждает, что обстрелы на самом деле ведет Россия, создавая угрозу экологической катастрофы. Вот МАГАТЭ и едет разбираться.

— С одной стороны, это, конечно, позитивное решение: этот ядерный шантаж со стороны Украины надо ограничить, — считает политолог Владимир Жарихин. — Миссия МАГАТЭ должна четко заявить о том, что любые обстрелы АЭС недопустимы. Но ведь Запад все переворачивает наизнанку, он говорит: «Да, стреляют ВСУ, потому что эту станцию контролируют российские войска, и радикально прекратить это можно, если Россия уйдет с ЗАЭС». То есть те, кого обстреливают, и виноваты.