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Приметы и советы

Мирное население мечтает остановить террор неонацистов

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Мирное население мечтает остановить террор неонацистов
Фото: Минобороны РФ

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что разведка республики обнаружила в Краматорске иностранцев, которые ходят в форме НАТО, не скрываясь.

Североатлантический альянс, несмотря на то что Украина не входит в его состав, отправляет своих представителей в качестве поддержки ВСУ.

— Наши разведорганы зафиксировали прибытие туда иностранных офицеров. Я хочу подчеркнуть, что это не инструкторы и не наемники. Это именно офицеры, поскольку у них есть степени различия, шевроны, — сообщил Андрей Марочко. — Факт того, что мы увидели офицеров в форме НАТО в Краматорске, говорит о том, что они уже сбросили все маски.

По словам Андрея Марочко, в радиоперехватах давно уже фиксируется большое количество иностранной речи, причем не только английской. Военные говорят и на языках стран бывшего Советского Союза.

— Они, по сути, зашли сюда еще в 2014 году, а сейчас противник уже просто более открыто действует на этой территории, — добавил Андрей Марочко. — В Краматорске находится штаб, который управляет украинскими войсками на Донецком направлении.

При этом ВСУ продолжают террор против мирного населения.

— Украинская армия, как только зашла в села и поселки, сразу же начала закрывать их на чистки, — заявили в пресс-службе военно-гражданской администрации Харьковской области. — Им плевать на людей. Они не гумпомощь привезли, а начали террор мирного населения.

Тем временем благодаря бдительности правоохранительных органов Запорожья удалось обнаружить склад вооружения украинских националистов.

— Рекордно большой схрон обнаружен в Запорожье. В нем находились 260 ящиков со снарядами — 180 ящиков со снарядами калибра 125 миллиметров, 80 ящиков со снарядами калибра 152 миллиметра и четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии, — рассказал член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. — Полицейские совместно с силовыми ведомствами установили граждан, которые, предположительно, причастны к организации схрона.

Рогов добавил, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом России. Однако все еще не привлечены к ответственности провокаторы, обстреливающие территорию Запорожской АЭС.

— Мы направили заявление об угрозах, возникающих в результате обстрелов киевским режимом Запорожской атомной электростанции, зарубежным парламентам, 87 из которых уже получили его. Поступает реакция, — отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. — Вместе с тем мы видим, что по этому вопросу парламенты США и европейских стран молчат. Очевидно, что киевский режим совершает свои преступления по согласованию с Вашингтоном.

Помимо этого, в российских учебниках истории будут отражены и расписаны цели спецоперации.

— Неоднократно звучал вопрос об учебниках истории. Мы обязательно включим вопросы о проведении спецоперации в них, — сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. — Сейчас мы в предмете «Разговоры о важном», который есть в школах, проговариваем вопросы, цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Рябков, замминистра иностранных дел России:

— Россия привлекает внимание к серьезной проблеме украинских биолабораторий, которую, как я понимаю, коллегам в Лондоне, в Вашингтоне хочется «замести под ковер», сделав вид, что ее не существует. Западные представители не приводили контраргументов в ответ на позицию России, озвученную на состоявшемся совещании делегаций стран — участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

мирные жители ЛНР Спецоперации НАТО Терроризм
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