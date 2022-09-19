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Приметы и советы

Обстрелы освобожденных городов продолжаются

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Обстрелы освобожденных городов продолжаются
Фото: Минобороны РФ

18 сентября глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр признался, что планирование расширения присутствия сил альянса у границ России началось несколько лет назад.

Подступление воинственного альянса к нашим границам еще до начала спецоперации воспринимается его лидерами как оптимальный подход.

— Планирование самой обширной перестройки военных структур НАТО с 1949 года началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь, — заявил Бауэр. — Наша задача также гарантировать, что национальные оборонные планы стран НАТО четко коррелируют с планами альянса, что у наших военных лидеров есть общая система ответов на угрозы безопасности всему альянсу и региональные угрозы. А также усилить скорость и эффективность наших сил быстрого развертывания.

Новая концепция альянса заключается в размещении в каждой из приграничных стран НАТО материальных средств, элементов командной структуры бригады и лишь части личного состава бригады при сохранении ее основного состава в местах постоянной дислокации.

Однако ракеты одной из стран альянса — Америки — продолжают активно использоваться в спецоперации.

— Вооруженные силы Украины попытались ударить по администрации Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS. ПВО сработало, все ракеты сбиты, — заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. — Никто не пострадал. Ни один выстрел HIMARS не может быть произведен без американцев, которые планомерно обстреливают освобожденные от нацизма территории русских земель.

Силы же украинских радикалов стремительно сокращаются.

— В районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» (запрещено на территории России. — «ВМ») 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава, — отметил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях.

— Ко всем пленным относятся достойно, нормально, никто никого не унижает, — отметил Стремоусов. — Я не могу сказать, сколько пленных в Херсонской области — много или мало, но достаточно. Пленных сейчас отправляют, ими занимаются.

Обстреливают украинские радикалы и территорию ДНР. Так, например, по Ворошиловскому району ВСУ выпустили шесть снарядов. Однако ООН все еще не отреагировала на обстрелы колонии в Еленовке, по которой снова выпустили огонь.

— Мы неоднократно обращались к представителям международных организаций для участия в расследовании последствий ударов, которые наносят украинские войска, — заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. — Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН.

А тем временем народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась к Минюсту России через одну из запрещенных социальных сетей, чтобы ее добавили в список иноагентов, куда ранее зачислили ее мужа, артиста Максима Галкина. Певица отметила, что она разделяет позицию своего супруга.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава ДНР:

— На севере Донецкой Народной Республики линия фронта достаточно динамична. Противник не оставляет попыток нападения на наши населенные пункты. В боевых порядках — инструкторы НАТО, по сути они и руководят сейчас украинскими подразделениями. Поэтому нашим ребятам непросто, но они ведут себя весьма достойно, выдерживают удары противника и сами наносят огневые поражения по разным направлениям.

Нацизм Спецоперации НАТО ДНР
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