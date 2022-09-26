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Поддержат Украину? Как скажется на отношениях с Россией победа правоцентристской коалиции в Италии

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Политика
Поддержат Украину? Как скажется на отношениях с Россией победа правоцентристской коалиции в Италии
Фото: Pixabay

На внеочередных парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция, которая получает достаточно голосов для формирования парламентского большинства. Ведущей политической силой страны впервые становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что это значит для России и как повлияет на отношения между странами.

Отношения с Россией

По словам эксперта, эта победа может неоднозначно сказаться на отношениях России и Италии. Правоцентристская коалиция является нашими союзниками. Тем не менее Джорджа Мелони готова оказывать поддержку Украине.

— Это очень сложный вопрос. С одной стороны, сейчас правые на западе — это наши союзники. Мы с ними идеологически едины. Они защищают свою промышленность и противостоят тем финансовым кругам, которые стоят за либералами. А с другой стороны, новый премьер-министр Джорджа Мелони уже заявила, что она готова поддерживать Украину. В данный момент не понятно, она выступила с таким заявлением, чтобы получить как можно больше голосов или действительно будет оказывать всевозможную поддержку Украине. Посмотрим, во что это перерастет, — отметил Журавлев.

«Выдвиженка» Берлускони

Также политолог рассказал, что из себя представляет итальянский политический деятель Джорджа Мелони. Он заявил, что ее победа сигнализирует о политическом кризисе в Италии:

— Мелони с юности состоит в молодежных правых организациях. Она является выдвиженкой Сильвио Берлускони. Он сделал ее министром по делам молодежи. Также Джорджа Мелони была самым молодым министром Италии. Когда эпоха Берлускони закончилась, то она стала лидером своей партии. Отмечу, что многие итальянцы считали Мелони маргинальной и думали, что она никуда не попадет. Но она попала. Это признак политического кризиса в Италии.

Более того, эксперт отметил, что Мелони является крайне правым политиком. Однако современные итальянцы готовы видеть во власти таких людей.

— Традиционно Италия, как и Германия, очень болезненно относится к формулировке «фашисты». А Мелони очень часто называют подобным образом. Тем не менее итальянцы за нее проголосовали. Итальянское общество готово на крайне правого политика, — считает Журавлев.

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