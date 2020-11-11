«Насмотрелся фантастических фильмов»: богослов объяснил слова Папы Римского о роботах

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Призыв Папы Римского Франциска молиться об использовании роботов в благих намерениях вызван желанием исключить возможность обесценивания человеческого труда. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» религиовед и богослов Денис Батарчук.

— Речь понтифика о том, что роботы и искусственный интеллект могут быть некой угрозой, наводит на мысль о том, что Папа Римский Франциск просто насмотрелся фантастических фильмов, где нам все время показывают восстание машин и их противостояние с людьми. Но у него мысль намного глубже, — отметил Батарчук.

По словам собеседника «ВМ», понтифик обеспокоен тем, что научно-технический прогресс, который мы наблюдаем повсеместно, может в перспективе полностью вытеснить человека:

— Все сферы жизни сегодня доводят до автоматизма. Это приводит к тому, что люди остаются не при деле, их труд полностью обесценивается. Возникает угроза, что машины могут быть лучше и заменят нас во всех индустриях.

Кроме того, богослов отметил, что развитие технологий может помешать приватности людей и доступ к чужим данным через всемирную паутину становится еще доступнее.

— Стоит отметить, что из представителей всех духовных течений понтифик является как раз адептом развития современных технологий и не запрещает развитие искусственного интеллекта, как это делают представители других конфессий. Он лишь обеспокоен тем, что более широкие возможности могут ослабить безопасность аккаунта или инсайдерской информации, которая может храниться у того или иного человека в Сети, — сказал эксперт.

Батарчук отметил, что понтифик как глава Римско-католической церкви имеет право высказывать свое мнение относительно любых социальных, светских и иных явлений, поскольку он является не только главным духовным представителем конкретной конфессии, но и главой государства.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал верующих по всей планете молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект оставались благом для человечества, а не причиняли вред. Заявление главы католиков опубликовано на YouTube.

По словам понтифика, новые технологии способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.

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