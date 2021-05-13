Как отметить Ураза-байрам в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вечером 12 мая завершился священный для мусульман месяц Рамадан, в течение которого они молились и соблюдали строгий пост. 13 мая наступил праздник разговения Ид аль-Фитр, также известный как Ураза-байрам. Традиционно в этот день люди, исповедующие ислам, совершают молитвы (ид-намазы) в мечетях, однако коронавирус вносит свои коррективы. Как мусульмане в столице отметят праздник в этом году, разбиралась «Вечерняя Москва».

Как ковид нарушил традиции священного мусульманского праздника?

В середине апреля глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов сообщил, что число мусульман, которые собираются отпраздновать Ураза-байрам в одной только Москве, может превысить 250 тысяч человек. По словам муфтия, в столице верующих должны были принять четыре площадки, где можно было бы соединиться для общей молитвы. Тогда речь шла о мечети Ярдам, Московской соборной мечети, Мемориальной мечети и Исторической мечети. Предполагалось, как отмечал Крганов, что ближе к праздничной дате столичные власти уточнят, будут ли перекрываться прилегающие к мечетям улицы.

В конце апреля руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков заявил, что намазы в мечетях города состоятся, но с соблюдением требований Роспотребнадзора, поскольку борьбу и профилактику COVID-19 никто не отменял.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Однако утром 11 мая на сайте Духовного управления мусульман России появилось сообщение, согласно которому Московская соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы не будут принимать прихожан на праздничную молитву. Святыни откроют свои двери только для представителей духовенства и сотрудников ДУМ. Мусульманам же посоветовали отметить праздник разговения в уютной домашней обстановке, в том числе подключившись к онлайн-трансляции намаза.

Днем 11 мая на портале мэра столицы также появилась публикация, посвященная особенностям празднования Ураза-байрама в условиях распространения коронавирусной инфекции. Власти призывают с пониманием отнестись к ситуации и отметить священную дату дома, не подвергая ни свое, ни чужое здоровье ненужному риску.

— Праздничное богослужение пройдет только в Московской соборной мечети с участием духовных лиц и служителей, без верующих, — подчеркивается в сообщении (об Исторической и Мемориальной мечетях ничего не сказано — прим. «ВМ»).

Массовые праздничные молитвы на открытом воздухе также проводиться не будут. Вместо всех традиционных способов отметить праздник для верующих утром 13 мая организовали онлайн-трансляции богослужений в прямом эфире на телеканалах, сайтах религиозных организаций, а также в соцсетях, добавили власти.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ограничения коснулись не всех регионов страны, а только тех, где власти с особенной осторожностью подходят к борьбе с ковидом. Например, Подмосковье к ним не отнесли, рассказал «Вечерней Москве» первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

— Вот я только что в подмосковном Ногинске провел праздничную молитву на открытой площадке, — поделился собеседник издания. — Роспотребнадзор особо просил, чтобы мы проводили ее в основном на воздухе, и во многих городах мероприятия прошли достойно, без эксцессов.

Аббясов подтвердил, что в Москве мероприятия были ограничены, мечети были закрыты для всех, кроме их сотрудников и имамов.

Он также с сожалением высказался о пандемии как факторе, который помешал празднованию Ураза-байрама в традиционном формате. Однако, по словам Аббясова, в 2021 году мусульманам хотя бы позволили провести Рамадан в мечетях, чего нельзя было сделать в 2020-м, когда все было закрыто.

— Но ничего страшного: все верующие относятся к этому с пониманием, ведь здоровье надо охранять, беречь, и свое, и чужое, — сказал первый замглавы ДУМ. — Тем более все проповеди мы сегодня можем послушать онлайн, а молитвы спокойно совершить дома, после чего провести застолье в кругу домочадцев.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Традиции Ураза-байрама

Ид аль-Фитр — он же Ураза-байрам — идет три дня после 30-дневного строгого поста, соблюдаемого в течение Рамадана. Ураза-байрам считается вторым по важности мусульманским праздником после Курбан-байрама, известного как День жертвоприношения.

В последний день месяца Рамадана исповедующие ислам традиционно прибираются дома и совершают полное омовение, а также запасаются подарками. На следующий день мусульмане отправляются на праздничную молитву (ид-намаз), которая начинается с восходом солнца и длится до обеда, когда приходит время азана — всеобщего призыва на молитву. Накануне и в день праздника верующие раздают обязательную милостыню (закят аль-фитр), чтобы искупить ошибки, допущенные во время Рамадана, и помочь нуждающимся.

После молитвы начинается застолье, к которому приглашают гостей (либо в это время навещают родных, если гости — это вы — прим. «ВМ»). В Ураза-байрам распространено традиционное праздничное поздравление — «Ид мубарак!» («Благословенный праздник!»). В это время принято просить друг у друга прощения и читать суры (главы — прим. «ВМ») из Корана. Помимо прочего в день разговения верующие посещают кладбища, чтобы помолиться за покойных родственников.

Согласно историческим данным, срок завершения Рамадана и наступления Ураза-байрама определяется по исламскому лунному календарю. Летоисчисление последнего ведется от 16 июля 622 года нашей эры. Предполагается, что в тот день пророк Мухаммед переселился из Мекки в Медину (это событие известно как Хиджра — прим. «ВМ»).

При этом в соответствии с богословским заключением Совета улемов ДУМ России в 2021 году первым днем месяца Шавваль, в который и отмечается праздник разговения, стало 13 мая. Однако из-за того что в исламском календаре день начинается с заходом солнца, по факту в этом году Ураза-байрам начался 12 мая.

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