Вознесение Господне — 2021: история, традиции и запреты

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Верующие россияне отмечают Вознесение Господне на 40-й день после Пасхи. Поэтому дата этого праздника каждый год разная. Так как в 2021 году Пасха выпала на 2 мая, Вознесение будет 10 июня. По народным традициям в этот день весна окончательно передавала свои права лету, и наступала жара. Какие еще традиции есть у этого праздника, чего не стоит делать в этот день и можно ли пить алкоголь на Вознесение — в материале «ВМ».

История и традиции праздника

Вознесение Господне — это один из 12 самых важных праздников в Православной церкви. Об этом «ВМ» рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус.

— Как мы знаем из Евангелия, Господь, после того как воскрес, в течение 40 дней являлся своим ученикам-апостолам, беседовал с ними, говорил им о важных вещах. И на сороковой день он позвал своих учеников, они пришли на так называемую масленичную гору, которая входит в современный Иерусалим. И оттуда вознесся от них на небо. Этому событию и посвящен праздник. Когда произошло это событие, апостолы удивленно смотрели на происходящее. Им явились ангелы и сказали, что Иисус и второй раз придет на землю судить живых и мертвых. И через церковь, причастие, церковное таинство он как раз на земле и присутствует, — сказал собеседник «ВМ».

Раньше в народе на Вознесение было принято водить хороводы в честь будущего хорошего урожая. А в некоторых местностях даже устраивали целые гуляния. Также было принято печь пироги с зеленым луком и особые хлебные кушанья, на которых обязательно делали семь «перекладин», символизирующих ступени (по числу небес апокалипсиса). Такие угощения освящали в церкви, а после отправлялись с ними к родственникам. Кстати, в этот день старались больше помогать нуждающимся, подавали милостыню. Отказать странникам в такой праздник считалось большим грехом.

Что нельзя делать на Вознесение

По словам Григория Геронимуса, самое важное, что нужно сделать в этот день, — по возможности прийти в храм, поучаствовать в богослужении и причаститься. Как пояснил настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, Вознесение готовит православных к следующему большому празднику — Троице, которую отмечают еще через 10 дней.

— Вознесение вводит нас в состояние такого ожидания, когда мы готовимся к тому, чтобы заново зажечься новой силой Святого духа. Этот праздник всегда приходится на четверг — понятно, что это для многих рабочий день. Но по возможности хорошо бы воздержаться от тяжелых работ, убираться в доме тоже не стоит. Если есть возможность, лучше остаться в этот день дома, сходить в храм, посвятить день близким. Даже если мы на работе, нужно помнить, что это особый день, один из самых важных праздников церковного года, — дополнил собеседник «ВМ».

Также священник объяснил, можно ли употреблять алкоголь 10 июня. В церкви нет сухого закона, поэтому, если кто-то соберется за столом со своими близкими и поднимет бокал вина, это допустимо, добавил Григорий Геронимус. Как заключил собеседник «ВМ», это возможно только в том случае, если у человека нет зависимостей и он не станет напиваться.

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