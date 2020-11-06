Громкие теракты в Европе и тихий героизм российских спецслужб

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Европейские власти оказались бессильны перед серией терактов, прокатившихся по городам Франции и Австрии. На открытии 130-й сессии Комитета министров СЕ в Афинах его председатель, замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис выразил озабоченность по поводу совершенных атак, отметив, что европейцы «остаются приверженцами защиты своих фундаментальных ценностей».

В то же время министр безопасности Великобритании Джеймс Брокеншир заявил, что успешно проведенные фундаменталистами террористические акты в центре Вены, кровавые преступления под Парижем, в Авиньоне, двойное убийство в Ницце, атака у генконсульства Франции в саудовской Джидде и попытка нападения близ станции Перраш могут оказать для террористов в Европе мобилизующий эффект. В крупных городах ЕС, по мнению ряда аналитиков, возможно введение завуалированного комендантского часа с целью хоть как-то снизить вероятность новых жертв.

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При всей глобальности проблемы фундаментального терроризма в России дела обстоят иначе. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов. Он согласился с тем, что европейцам следует в ближайшее время «ожидать рецидива» и новых кровавых расправ.

— Терактам в ЕС способствовали непродуманная политика и практически бесконтрольный подход правительства и правоохранительных органов европейских государств в отношении мигрантов, — объяснил он. — Например, в Германии один официальный «беженец» имеет право привезти любых четырех «родственников». Проверка этих людей проводится крайне слабо. Так, как на Западе работают с агентурой и анализом информации, работать нельзя.

Жданов рассказал, что австрийские спецслужбы имели информацию о готовящихся массовых убийствах в Вене от коллег из Словакии, однако оказались не готовы к угрозе и не смогли защитить мирных граждан.

Фото: ФСБ

По словам генерала, террористы восприняли атаки, совершенные их единомышленниками, как пример героизма, несмотря на то, что преступники были уничтожены. Ситуацию, по мнению собеседника «Вечерней Москвы», усугубляет поведение европейских политиков, которые, по сути, выступают как провокаторы, оскорбляя нравственные и религиозные ценности других народов.

— Ситуация в России, если вы заметили, намного лучше. Это связано с накопленным опытом и качеством работы наших спецслужб и силовых ведомств. Помимо этого, разжигание межнациональной или межрелигиозной вражды у нас классифицируется и пресекается как экстремизм, — сказал он.

Жданов подчеркнул, что расслабляться тем, кто стоит на страже безопасности граждан, нельзя. Наибольшую опасность, по его словам, представляют радикальные фанатики-одиночки, логика в действиях которых отсутствует:

— Неадекватный, имеющий явные проблемы с психикой человек может узнать в интернете, что где-то на другой стороне земного шара «обижают его братьев», захочет «отомстить» ни в чем неповинным людям и решит совершить непоправимое здесь.

В предотвращении подобных преступлений и проявляются мастерство и самоотверженность сотрудников российских государственных органов, убежден Жданов.

— В наибольшей мере обеспечение подобной работы возлагается на ФСБ. Разумеется, в этом же направлении действуют полиция и Росгвардия. Очень важны неофициальная работа спецслужб в рабочих коллективах, среди молодежи, анализ и контроль потоков информации. Наши профессионалы действуют гораздо успешнее своих французских и австрийских коллег, но расслабляться никому нельзя, — сказал генерал-лейтенант.

Фото: ФСБ РФ

Террористическая угроза, действительно, в России присутствует постоянно. Трагедий удается избегать благодаря профессионализму наших спецов. Так, минувшим летом сотрудники ФСБ вместе с представителями МВД и СК РФ ликвидировали террориста в подмосковных Химках. Выходец из Центральной Азии планировал теракт в общественном месте столицы. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был убит. У него обнаружили автомат и ручные гранаты.

В сентябре ФСБ сообщила, что в ряде регионов России задержаны 13 граждан, планировавших массовые теракты с использованием взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Преступники вербовали единомышленников через интернет. Помимо литературы экстремистского характера, у них изъяты самодельные бомбы, ингредиенты для изготовления взрывных устройств, охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Оперативное видео ФСБ. Спецоперация по задержанию террориста в Москве. / Видео: «Вечерняя Москва»

В том же месяце Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении еще одного теракта в столичном регионе:

— В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства. В дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

Отмечалось, что в оборудованном тайнике задержанного были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи — переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, а также видеозапись его «присяги» главарям.

Очевидно, что безопасность государства и людей, проживающих на территории любой страны, зависит не только от профессионализма особистов, но и от сознательности и дисциплинированности граждан. Победить терроризм можно только совместными усилиями.

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