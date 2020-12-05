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Борьба за ресурсы: кто может помешать России в освоении Арктики
Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Борьба за ресурсы: кто может помешать России в освоении Арктики

Наталия Белова

Внутренняя политика

До последнего времени Россия не могла в полном объеме осваивать Арктику из-за недостаточности технических ресурсов, теперь эта проблема решена. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в следующие десятилетия Россия будет «прирастать» Арктикой. Он также отметил, что все происходящее на Севере представляет особый интерес для страны.

— По Арктике на самом деле ситуация довольно простая, — заметил Марков. — Дело в том, что там находится огромное количество природных ресурсов, но раньше они были труднодоступными, во-первых, из-за холода, во-вторых, из-за недостаточной развитости технологий. Теперь же все богатства Арктики спокойно могут быть нами использованы. По сути, Путин перефразировал слова Ломоносова о том, что «российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном», — Сибирь действительно дала нам огромные возможности за счет своих нефтегазовых ресурсов, во многом за счет которых мы сегодня и живем.

Ситуация с Арктикой, по мнению Маркова, во многом похожа — там находится огромное количество нефтегазовых ресурсов, а также залежи различных металлов. Однако есть факторы, которые могут помешать России в освоении района:

— Прежде всего, это недостаточность развития собственных технологий, слишком большая их зависимость от иностранных — эту проблему необходимо решать. Другая проблема очевидна — многие страны, в частности Запад, пытаются оспорить право пользования России таким большим сектором, доказывая, что он принадлежит не нам, а всем.

Марков посчитал такую позицию большим заблуждением, поскольку Россия, являясь самой северной страной, по праву владеет ресурсами Арктики.

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Арктикаосвоение земельВладимир Путин
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