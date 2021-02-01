Из Москвы на экспорт. Какие товары из столицы продают за рубеж

Фото: Официальный сайт Московского Музея истории шоколада и какао

Вал экспортной продукции, произведенной в Москве и Московской области в 2020 году, превысил плановые ожидания. Московские товары поставляются в десятки стран. Об особенностях столичного производства и иностранных покупателях «Вечерней Москве» рассказал финансовый аналитик, экономист Алексей Коренев.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что московскую продукцию экспортируют в США, Казахстан, Китай, Белоруссию и другие страны.

По словам Коренева, в Москве и Московской области производится огромное количество продукции, которая идет на экспорт. Столичный регион никогда не был бездельником, отметил специалист.

Он пояснил, что прежде всего в столице в больших объемах производятся и перерабатываются товары, которые относятся к пищевой и легкой промышленности. Иногда эти товары производятся под известным иностранным брендом. Тем не менее эту продукцию делают на российских предприятиях, страна получает прибыль, а москвичи — зарплату.

— При том что в Китае и Казахстане дешевая рабочая сила, мы поставляем в эти страны целлюлозу — картон, бумагу, упаковки. Там плохо с древесиной, у них просто нет деревьев — сплошная степь. Пустынны и США, за исключением нескольких штатов на севере. Поэтому наша целлюлозно-бумажная продукция должна быть востребована и там, — сказал Коренев.

Аналитик пояснил, что часть продуктовой промышленности, которая производится в Москве и Подмосковье, уходит за рубеж, ведь Россия — крупная сельскохозяйственная держава. По словам Коренева, к сожалению, производство в нашей стране обгоняет пищевую промышленность, предприятий глубокой переработки не хватает. Экономист отметил, что значительная доля таких энергоемких и трудоемких концернов расположена в Ближнем Подмосковье. На экспорт идут консервированная фасоль, горох, баклажаны, огурцы, томаты.

— В Москве в последние годы высокими темпами развивается овощеводство на закрытых грунтах. За несколько лет оно выросло в разы. Разумеется, большая часть овощей и зерновых выращивается не в Московской области, а по всей России. В Воронежской области и Краснодарском крае, разумеется, и фрукты, и овощи растут лучше — там теплее и лучше земля. Но зачастую выгоднее привезти урожай в Москву, переработать и отправить на экспорт, — объяснил эксперт.

Коренев рассказал, что выращенный в других регионах урожай перерабатывают в окрестностях столицы. Московские предприятия поставляют растительные масла (подсолнечное, соевое, рапсовое) в Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию, Литву, Сербию, Молдавию, Азербайджан, Грузию.

— Парадоксально, но огромный Китай, который кормит полмира, закупает продукты у России, в том числе у московских предприятий. У них очень популярен русский шоколад — это предмет шика. В Китае стало востребовано российское мороженое, — добавил экономист.

Собеседник «Вечерней Москвы» уточнил, что в основном с восточным партнером работают поставщики молочной продукции, которые находятся на Южном Урале и в Сибири, логистика определяет выгоду. Но и часть московской продукции в этих поставках есть. Коренев уточнил, что лично покупал московское мороженое в самых отдаленных и неожиданных местах — его ценят за качество.

Эксперт сообщил, что в пищевом сегменте столица увеличила поставки мяса птицы и свинины. По словам Коренева, Китай долго сопротивлялся импорту, но поставки все-таки начались:

— Дело в том, что их местное мясо проигрывает по качеству, оно часто перенасыщено химией. Экология стала общим трендом. Россия с ее гигантскими просторами и огромными ресурсами рассматривается многими странами как поставщик экологически чистой пищи. У нас очень высокие требования к качеству пищевых продуктов. Поверьте, если сравнить требования к продуктам на производствах в США, в ЕС и в России, вы поймете, что мы питаемся весьма неплохо. Химические добавки в виде подсластителей, ароматизаторов и консервантов там часто зашкаливают! — рассказал аналитик.

Коренев указал, что мясо из Москвы и области идет в Абхазию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Киргизию, Молдавию, страны Южной и Северной Америки.

Отдельный крупный сегмент в экспорте продукции московских заводов, по словам Коренева, занимают удобрения:

— Мы сумели сохранить и приумножить машиностроение. Продукция московских заводов популярна во всем мире. Крайне востребованы продукты нашей химической промышленности, особенно неорганические удобрения. Это соли калия, фосфора, азота, комбинированные удобрения. Это одна из ключевых отраслей химической промышленности, — сказал он.

Эксперт отметил, что московские удобрения идут в страны Южной и Центральной Азии, Латинской Америки, Африки и Европы. Второе место по объему произведенных на экспорт российских удобрений занимают предприятия «Уралхим», расположенные в Московской области.

— Мы продаем удобрения в Турцию, Бразилию, Мексику, страны Прибалтики, Финляндию, Польшу и Индию, — уточнил экономист.

Он добавил, что экспортные товары, произведенные в столичном регионе, качественны и очень конкурентоспособны в плане цены. По словам Коренева, Россия входит в число мировых лидеров международной торговли. При этом, отметил он, важную роль в этом лидерстве играют Москва и Московская область.

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