Как изменится климат в России из-за аномальной зимы

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Гидрометцентре сообщили, что грядущая зима будет отличаться рядом погодных аномалий в разных областях страны. Общим для многих регионов станет февраль — куда более холодный, снежный и ветреный, чем в 2020 году. Для многих животных и растений такие условия могут оказаться критическими — об этом «Вечерней Москве» рассказали ученые-биологи.

Большая часть зимы тем не менее окажется немного теплее климатической нормы в некоторых регионах страны. В декабре температура выше нормы ожидается в Якутии, Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, холода ждут только на Дальнем Востоке.

Аномальное тепло в январе прогнозируют в ЮФО, на большей части Северного Кавказа и на юге Приволжского федерального округа. А вот в ЦФО и Сибири месяц окажется холоднее, чем в прошлом году.

Февраль станет по-настоящему зимним для большинства регионов, за исключением Дальневосточного федерального округа. Синоптики обещают не только довольно низкие температуры, но и частые вьюги, очень сильные ветры. Если обилие снега, по словам биологов, «выгодно» большинству животных и растений, то мощные ветра могут серьезно навредить деревьям.

— Понятно, что животные обитают в некой среде и любые изменения ее параметров на них сказываются, — говорит доктор биологических наук, зоолог Филипп Тумасьян. — В теплые зимы многие животные, которые в норме перекочевывают к югу, чтобы пережить холода, могут позволить себе более короткие кочевки. То же самое и в обратную сторону — чем более суровая зима, тем дальше приходится перемещаться, причем иногда даже в такие места, где в норме вид не наблюдается.

Очень остро реагируют на температурные перепады насекомые. По словам Тумасьяна, крайне важны для них минимальные температуры. Насекомые выбирают места для зимовки загодя, пытаясь найти такие, где они не промерзнут. Но если этой зимой температура резко опустится, то часть насекомых может погибнуть.

— То же и с растениями. У нас есть много садовых культур, которые в норме не должны расти в нашем климате, поскольку просто не приспособлены для жизни в средней полосе. Их все равно сажают, и они живут ровно до первой суровой зимы. Животным, разумеется, тоже проще переживать теплые зимы, чем холодные. Так что если в этот раз сезон будет суровым, кто-то вполне может его не пережить, — констатировал специалист.

Многим животным, в частности тем, которые впадают в зимнюю спячку, особенно важен снежный покров: без него они могут замерзнуть и погибнуть. Кажется, в этом им может повезти — зиму обещают хоть и холодную, но снежную, отмечает зоолог:

— При низких температурах и отсутствии снега земля промерзает глубоко, что губительно для рептилий, амфибий и тех, кто залегает в спячку. Животные рассчитывают на то, что сверху их норки утеплит снежный покров. А если его нет, они просто замерзают.

С другой стороны, для копытных сугробы, наоборот, оказываются губительными — под ними крайне сложно найти корм. Возникает и проблема перемещения по лесу, поскольку по голой земле бегать, конечно, намного проще.

Кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко также не видит пока особенных поводов для беспокойства. По его словам, природа помнит и не такие яркие климатические происшествия, но каждый раз ей удавалось оправиться:

— Был как-то год, когда в феврале яблони цвели, но ничего страшного для природы в итоге не случилось. К тому же не думаю, что нас ждут какие-то особенно сильные морозы, способные погубить те же березы и ели. Неприятности могут ждать разве что теплолюбивые садовые растения. Что же касается аномалий в жизни растений, насекомых, то ничего особенного мы не заметили даже в этом году, когда зима была необычно теплой. Впрочем, тепло зимы скомпенсировали прохладная весна и начало лета, так что никаких катастрофических особенностей заметно не было.

Тем не менее определенные изменения, вызванные глобальным потеплением, нас, по мнению ученого, все же ждут. Чем больше климатические сдвиги, тем чаще будут происходить наводнения, сильные ветра, колебания температур, говорит Гниненко:

— Самое опасное и для лесных, и для городских деревьев — сильные ветра. Часть просто вырывает при порывах, у других расшатываются и повреждаются корни. Конечно, губительны и наводнения. Когда вода долго стоит на месте, не сходит, деревья начинают умирать.

Негативно сказываются и перепады температур. Некоторые вредители, просыпающиеся от неожиданного потепления, быстро погибают при первых же вернувшихся холодах. То же и с деревьями — крайне опасны для них весенние заморозки, особенно в период цветения.

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