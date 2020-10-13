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Слезы гориллы
кадр из мультсериала «По ту сторону изгороди»

Слезы гориллы

Екатерина Головина

Наука

Вдоволь наигравшись со всем известным IQ, отвечающим за обычный интеллект, мозгоправы все активнее ратуют за развитие EQ — интеллекта эмоционального, утверждая, что без эмпатии, виртуозного распознавания чужих чувств и альтруизма в нашем сверхтехнократичном мире ну просто никуда. И то и дело ставят нам в пример братьев наших меньших, которые по этой части очень даже неплохо продвинулись.

Лайк Буренке

Речь не только о заласканных диванных питомцах, которые из-за постоянной близости к человеку нынче разве что не говорят (а некоторые уже и это пробуют), но и о зверях гораздо более флегматичных и в особых сантиментах вроде как не замеченных. Не так давно сотрудники нескольких ветеринарных институтов из Чили и США обнаружили у коров, живущих в стаде, сложную соцсеть. Ради экономии места долго про нее расписывать не будем, но скажем, что «лайки» там раздают с энтузиазмом, который не снился даже завсегдатаям фейсбука и ВК. До закидывания сердечками дело еще не дошло, конечно (подозреваем, просто за неимением нужной кнопки под копытом), но вот вылизывают друг друга рогатые примерно по тому же принципу, что и люди, ставящие большой палец под чужими постами. Наиболее эмоциональными в этом смысле оказались самые старшие коровы и новички, только принятые в группу. Чаще всего участники «соцсети» вылизывали ровесников, с которыми вместе росли (ну чем не «Одноклассники»?). Меньше всего «лайков» доставалось животным высоких рангов (долой подобострастие!). Но при этом активнее всего поощрительные ласки буренки раздавали тем, кто когда-то делал то же самое с ними, или тем, кто мог бы их отметить в будущем. В общем, все в полном соответствии с известным людским принципом «ты — мне, я — тебе».

А ученые из Университета Берна, наблюдая за серыми крысами, выяснили, что те, по запаху определяя, кто из сородичей голоден, помогали им едой быстрее, чем более сытым собратьям. В других экспериментах мыши отказывались от еды, когда понимали, что при получении пищи другую мышь ударят током.

Голландский приматолог Франс де Вааль, не единожды наблюдавший у обезьян проявления сотрудничества, тяги к справедливости, альтруизма и даже зачатков морали, в последних книгах стал писать о том, что по части эмпатии между нами и ними нет четкой разницы. Классическим стал его эксперимент с двумя абсолютно индифферентными друг к другу капуцинами (они не состояли ни в родстве, ни в иерархических отношениях). Подопытных изолировали друг от друга прозрачной стенкой, снабдив одного из них жетончиками красного и желтого цвета, которые он мог обменивать на еду. При этом за красные вкусняшку получал только он, а за желтые — оба. При любом раскладе владелец жетонов оказывался в плюсе, но в 80 случаях из 100 капуцин делал выбор в пользу желтого цвета…

Довольно иррациональными с точки зрения классического подхода к животным как к «машинам инстинктов» выглядят и периодические случаи проявления альтруизма к особям другого вида. От бесчисленных усыновлений чужих детенышей, что еще можно списать на проявление материнского инстинкта, до совсем уж странных поступков. Не так давно в Африканском национальном парке, например, слоны скооперировались и освободили стадо антилоп, запертых на огражденной площадке. И роликов с подобной межвидовой помощью в сети — тьма тьмущая. Кого там только нет: медведь, спасающий упавшую в воду птицу, ворона, переводящая через шоссе нерасторопного ежа, кошки, опекающие собаку с раненой ногой…

Более того, многие звери и к проявлению скорби могут относиться вполне по-человечески. Например, слоны, потеряв кого-то из близких, проводят натуральный похоронный обряд. Осторожно прикасаются к покойнику хоботами, после чего начинают трубить и шуметь, а потом внезапно затихают и приступают к «похоронам»: бросают на умершего листья и землю. И на этом обряд не заканчивается! Еще несколько дней они будут приходить на «могилу», оставаясь рядом с ней подолгу.

Нечто похожее делают, оказывается, и врановые. В Университете Колорадо наблюдали за четырьмя сороками, которые прощались с погибшим сородичем. Две из них подошли к умершему и начали осторожно прикасаться клювами к телу, а другие принесли охапки травы и возложили их рядом с сородичем. Интересно, что после публикации этого наблюдения в университет полетели письма от очевидцев, наблюдавших похожие «похороны» у других сорок и ворон.

Смерть представителей чужого вида тоже не оставляет многих равнодушными. Это, например, продемонстрировали знаменитые «говорящие» обезьяны — горилла Коко и шимпанзе Уошо, которые учили человеческий язык глухонемых. В 2001 году Коко познакомилась с известным комиком Робином Уильямсом, который стал первым, кому удалось ее рассмешить после полугодового «траура» по «мужу» Майклу. Спустя 13 лет, узнав о смерти актера, Коко показала на языке жестов: «Женщина плачет». С Уошо была другая история. Одно время за обезьяной ухаживала беременная дрессировщица, которая однажды пропала из вольера на несколько недель. Когда наставница вернулась к работе, Уошо всем своим видом дала той понять, что обиделась. Женщина извинилась и решила рассказать правду, показав на языке жестов, что ее ребенок умер. Как описывают очевидцы, Уошо резко поменялась в лице, внимательно посмотрела смотрительнице в глаза, после чего показала жест «плачу» и провела своим пальцем по щеке женщины, изобразив траекторию слезинки (сами шимпанзе плачут без слез). Как призналась позднее дрессировщица, «один этот жест рассказал мне больше о ее интеллектуальных способностях, чем все тесты, проведенные ранее». В конце смены, когда женщина собиралась домой, Уошо остановила ее и обняла в знак утешения…

Рабы не мы

Подобные примеры можно перечислять еще долго. Для многих биологов наличие у животных эмоционального интеллекта (ЭИ) давно уже не является чем-то спорным. Но если способность к сопереживанию развилась у зверей в процессе эволюции, значит она несла в себе явные преимущества для выживания? Возможно, этим преимуществом стало умение договариваться, учитывать мнение другого, находить компромиссы, предвидеть чужие реакции и так далее. То есть мозг у эмпатов развивался активнее и выживали они лучше, чем упертые, идущие по головам твердолобы. Серьезно продвигала развитие мозга и жизнь в больших и сложно организованных социальных группах, где умение налаживать связи и кооперироваться часто значит больше, чем наличие сильных мускулов и крепких клыков. Известно, что за два с лишним миллиона лет человеческой эволюции наш мозг утроил свои размеры, и большая часть этого увеличенного объема ушла на развитие контактных навыков: эмпатии, альтруизма, совместного планирования, языка, родственной привязанности, социального взаимодействия. В общем, палка-копалка, конечно, свою роль сыграла, но главной в нашем становлении была все же не она.

Это, кстати, прекрасно осознавал и Дарвин, у которого можно найти массу цитат не только про «выживает сильнейший», но и про радость общения и любовь к ближнему в качестве движущих сил эволюции. Так почему же, вопреки природному нашему естеству, нам так обильно ссыпают в головы клише совсем иного рода — все эти бесконечные «человек человеку волк», «сперва добейся», «просто бизнес — ничего личного» и прочие законы джунглей, к настоящим джунглям отношения не имеющие? Особенно активно эти идеи стали продвигать в массы с началом промышленной революции, хотя даже папа мировой экономики в лице Адама Смита очень быстро понял, что система, построенная исключительно на конкуренции и соперничестве, будет работать ни шатко ни валко.

— Современное рыночное общество порождает условные ценности вместо реальных, — говорит психолог, профессор МРСЭИ Дмитрий Смыслов. — И мы начинаем жить в этих условных ценностях семьи, морали, любви, долга… Вы заметили, что все чаще можно услышать от людей «я стою столько-то», «я продаю себя за столько-то»? Звучит диковато, но это значит, что рабская психология рынка въелась у многих уже в плоть и кровь. В свое время американский психотерапевт Эверетт Шостром утверждал, что большинство современных людей суть манипуляторы — неблагополучные личности, которые стремятся управлять окружающими, относясь к тем как к вещам. И именно в этом — большинство наших проблем. Да, современное общество становится все более индивидуализированным, но таким обществом проще управлять, ведь люди с низким эмоциональным интеллектом реже включают голову. С другой стороны, это чревато последствиями. Например, такой человек за рулем не всегда понимает, что он делает по отношению к пешеходам или другим водителям. Феномен, получивший у нас название «Яжмать», — из той же серии. И если такое отношение к другим не корректировать, мы рискуем превратиться через несколько поколений в общество отморозков.

Противостоят людям-манипуляторам актуализаторы — настроенные на общение, взаимодействие и эмпатию личности. Но их, по мнению психолога, среди нас все меньше:

— Сейчас мы сталкиваемся с тем, что общество становится несколько эмоционально депривированным (депривация — недоразвитие чего-то), — продолжает Смыслов. — Во многом это связано с вторжением в нашу жизнь всякой техники, которой мы уделяем все больше времени — в ущерб личному общению. Когда-то немецкий социолог Эрих Фромм поделил людей на две группы. Первая — это биофилы, получающие удовольствие от общения с людьми, животными и растениями. Классический случай биофила — Николай Николаевич Дроздов. Вторая группа — люди, которые любят окружать себя техникой, отдаляясь от живых людей. Ее у нас все больше, и она все выше громоздит стену между нами и другими, препятствуя развитию ЭИ. К чему это приведет, можно только гадать.

Ситуацию надо исправлять, уверен Смыслов, пока она не зашла слишком далеко:

— Разумеется, люди со слабо развитым ЭИ могут найти себя в профессиях, где эмоции только мешают. Стать медиками, военными, судьями, авиадиспетчерами... Но беда в том, что часто эти люди оказываются серьезной проблемой для других. Для меня, например, было открытием, что пластические хирурги, как правило, очень плохо разбираются в понимании чужих эмоций (мы тестировали недавно две московские клиники красоты). Да, они неплохо перекраивают лица по заказу, но зачем это делать, к чему это приведет, что стоит за подобным желанием, их не интересует. Оплатили — получите. И если процент таких безэмоциональных людей будет расти, общество станет сначала жестким, а потом и жестоким. Очень хорошо развитию ЭИ помогают психологические тренинги, где люди общаются в искусственно созданных ситуациях, чтение классической литературы (на бумажном носителе, который активизирует нужные мозговые процессы), погружение в музыку и живопись, просмотр хороших фильмов, есть масса алгоритмов для «прокачки» собственного ЭИ… Но главное, нам нужно что-то делать с нашей школой, которая погрязла в гонках за рейтингом. Знаете, кого называли педагогами в Древней Греции? Рабов, приставленных приглядывать за семилетними детьми. Нам нужны не рабы, а Учителя, потому что Учитель — профессия сакральная. Это тот, кто не только преподает свой предмет, но и наставляет, подает пример и пестует в ребенке Человека. ИСТОКИ Древние врачи считали, что различные органы контролируют различные настроения. Например, счастье исходит из сердца, гнев из печени, а страх из почек. А в ХVII веке Рене Декарт рассматривал человеческие эмоции как гидравлическую систему. Он считал, что человек чувствует злость или печаль, потому что соответствующие внутренние клапаны открылись и выпустили такие жидкости, как желчь и флегма.

КСТАТИ

У человека есть более 10 000 микродвижений лица для выражения эмоции. Большинство людей могут уловить эти тонкие изменения. Самые сложные эмоции для подделки — это грусть и гнев.

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