Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Игра лицом. Человеческая внешность сильно изменится
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Игра лицом. Человеческая внешность сильно изменится

Самер Мустафа

Наука

В будущем черты человеческого лица могут кардинально измениться. К такому заключению пришли восемь ведущих ученых в области эволюции человека из Аризонского государственного университета. Каким образом, что на это воздействует и как изменения повлияют на человека, «Вечерке» рассказал эксперт.

В опубликованной научной работе ученые из Аризонского государственного университета утверждают, что в целом функционал лица останется прежним. При этом оно адаптируется к будущим условиям окружающего мира. Как утверждают специалисты, человеческие черты лица станут меньше. При этом ожидается, что будут выделяться большие глазные орбиты. В свою очередь, уменьшится подбородок, а череп будет иметь более шарообразную форму. Такие изменения будут возможны только в случае изменения физиологии женского таза, который влияет на процесс родов.

По словам физиогномиста Светланы Филатовой, все изменения, которые могут произойти с лицом человека, могут отражать определенные поведенческие черты и влиять на них.

— Челюсть со времен первобытных людей значительно изменилась. Тогда она была достаточно большой, но к нашим дням значительно уменьшилась. Если в будущем она окажется еще меньше, то это будет отражать изменения в волевых качествах человека в негативную сторону, — отметила Филатова. — А что до размера глаз, то чем они больше, тем с точки зрения физиогномики, у человека лучше развито воображение. Глаза также менялись под влиянием эволюции. Только, в отличие от челюсти, в сторону увеличения.

По предположениям физиогномиста, соответствующее изменение в физиологии лица вполне может продолжиться, что будет свидетельствовать о росте творческих способностей человека.

— Также за это отвечают изменения внешнего вида головы и лобной доли. Округ лится форма черепа, развитие которого, предполагают ученые, вполне естественно и говорит нам о том, что это будут люди с развитой логикой, — отметила физиогномист.

Филатова считает, что в целом прогноз ученых из Аризонского государственного университета может претендовать на правдивость и достоверность.

— Изменения во внешнем виде человеческого лица, которые происходили с начала нашего появления, вполне естественны. Скорее всего, все вышеописанное и произойдет с человеческим лицом в процессе эволюции. Но мы, скорее всего, не застанем этих изменений, ведь произойдет это лишь через многие сотни лет, — заключила она.

Пагубное влияние

Антропологи считают, что эволюция в конце концов может кардинально изменить человека в будущем в негативном плане. Подобное происходит из-за своеобразной направленности этих процессов.

Пример можно привести из палеонтологии. По одной из теорий, саблезубые тигры в процессе эволюции заняли вершину пищевой цепочки. Массивные (до 400 килограммов) и очень мощные кошки с 30-сантиметровыми клыками были самой природой заточены для охоты на особо крупную дичь: гигантских оленей и овцебыков, мамонтов и шерстистых носорогов.

Но климат изменился, крупные травоядные вымерли, а следом за ними ушли и саблезубые, ведь для охоты на более мелкую дичь им не хватало ни скорости, ни проворства. Что-то подобное из-за инерционной эволюции может ожидать и человечество.

НАДО ЖЕ!

С возрастом вид человеческого лица тоже изменяется. Некоторые органы, например, уши и нос, продолжают расти на протяжении всей жизни. Еще при интенсивных физических нагрузках растут кисти и ступни. А губы, наоборот, со временем только уменьшаются.

Читайте также: Эксперты рассказали, как по внешности мужчины узнать о его склонности к изменам

ученыемысли о будущемлицо
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте