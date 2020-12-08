Игра лицом. Человеческая внешность сильно изменится

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В будущем черты человеческого лица могут кардинально измениться. К такому заключению пришли восемь ведущих ученых в области эволюции человека из Аризонского государственного университета. Каким образом, что на это воздействует и как изменения повлияют на человека, «Вечерке» рассказал эксперт.

В опубликованной научной работе ученые из Аризонского государственного университета утверждают, что в целом функционал лица останется прежним. При этом оно адаптируется к будущим условиям окружающего мира. Как утверждают специалисты, человеческие черты лица станут меньше. При этом ожидается, что будут выделяться большие глазные орбиты. В свою очередь, уменьшится подбородок, а череп будет иметь более шарообразную форму. Такие изменения будут возможны только в случае изменения физиологии женского таза, который влияет на процесс родов.

По словам физиогномиста Светланы Филатовой, все изменения, которые могут произойти с лицом человека, могут отражать определенные поведенческие черты и влиять на них.

— Челюсть со времен первобытных людей значительно изменилась. Тогда она была достаточно большой, но к нашим дням значительно уменьшилась. Если в будущем она окажется еще меньше, то это будет отражать изменения в волевых качествах человека в негативную сторону, — отметила Филатова. — А что до размера глаз, то чем они больше, тем с точки зрения физиогномики, у человека лучше развито воображение. Глаза также менялись под влиянием эволюции. Только, в отличие от челюсти, в сторону увеличения.

По предположениям физиогномиста, соответствующее изменение в физиологии лица вполне может продолжиться, что будет свидетельствовать о росте творческих способностей человека.

— Также за это отвечают изменения внешнего вида головы и лобной доли. Округ лится форма черепа, развитие которого, предполагают ученые, вполне естественно и говорит нам о том, что это будут люди с развитой логикой, — отметила физиогномист.

Филатова считает, что в целом прогноз ученых из Аризонского государственного университета может претендовать на правдивость и достоверность.

— Изменения во внешнем виде человеческого лица, которые происходили с начала нашего появления, вполне естественны. Скорее всего, все вышеописанное и произойдет с человеческим лицом в процессе эволюции. Но мы, скорее всего, не застанем этих изменений, ведь произойдет это лишь через многие сотни лет, — заключила она.

Пагубное влияние

Антропологи считают, что эволюция в конце концов может кардинально изменить человека в будущем в негативном плане. Подобное происходит из-за своеобразной направленности этих процессов.

Пример можно привести из палеонтологии. По одной из теорий, саблезубые тигры в процессе эволюции заняли вершину пищевой цепочки. Массивные (до 400 килограммов) и очень мощные кошки с 30-сантиметровыми клыками были самой природой заточены для охоты на особо крупную дичь: гигантских оленей и овцебыков, мамонтов и шерстистых носорогов.

Но климат изменился, крупные травоядные вымерли, а следом за ними ушли и саблезубые, ведь для охоты на более мелкую дичь им не хватало ни скорости, ни проворства. Что-то подобное из-за инерционной эволюции может ожидать и человечество.

НАДО ЖЕ!

С возрастом вид человеческого лица тоже изменяется. Некоторые органы, например, уши и нос, продолжают расти на протяжении всей жизни. Еще при интенсивных физических нагрузках растут кисти и ступни. А губы, наоборот, со временем только уменьшаются.

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